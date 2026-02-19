롯데호텔, 광주 첫 진출…'L7 충장 바이 롯데호텔' 개소

기존 라마다 플라자 리브랜딩

롯데호텔앤리조트가 광주 동구 충장로에 새 호텔을 열며 지역에 처음 진출했다. 기존 '라마다 플라자 충장호텔'을 리브랜딩해 'L7 충장 바이 롯데호텔'로 문을 열고 전국 호텔 네트워크 확장에 나섰다.

19일 롯데호텔앤리조트 등에 따르면 광주 동구에 위치한 '라마다 플라자 충장호텔'을 'L7 충장 바이 롯데호텔'로 변경해 개소했다. 이번 개소는 롯데호텔앤리조트가 광주 지역에 처음 선보이는 호텔이다.

호텔 외관과 공간 디자인에는 광주의 도시 감성을 반영했다. 외관에는 민주화의 역사를 표현한 대형 벽화를 적용했고, 내부 공간에는 패션·먹거리·문화가 어우러진 충장로 분위기를 담았다.

호텔은 지하 2층부터 지상 13층까지 총 95실 규모로 조성됐다. 연회장과 피트니스 시설 등 부대시설을 갖췄으며, 1층에는 조식과 카페 공간 '플로팅', 3층에는 중식 레스토랑 '반르시엔'을 마련했다.

롯데 관계자는 "L7 충장 바이 롯데호텔을 거점으로 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.





