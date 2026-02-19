본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

美 "이란핵협상 여전히 이견 커"

유현석기자

입력2026.02.19 06:52

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국 백악관이 18일(현지시간) 이란을 향해 "도널드 트럼프 대통령 및 이 행정부와 합의를 하는 게 매우 현명할 것"이라고 밝혔다.


美 "이란핵협상 여전히 이견 커"
AD
원본보기 아이콘

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "트럼프 대통령은 이란을 비롯한 전 세계 어느 국가에 대해서도 외교적 해결을 항상 최우선 선택지로 삼아왔다는 점을 분명히 해왔다"며 이같이 설명했다.

다만 "이란에 대해 공격을 할 많은 이유와 논거가 있다"며 "그는 항상 미국과 미군, 미국인에 최선의 이익이 뭔지 고민하고 있으며, 이것이 그가 모든 종류의 군사 행동에 관한 결정을 내리는 방법"이라고 강조했다.


이와 함께 레빗 대변인은 전날 스위스 제네바에서 진행된 미국과 이란의 두번째 핵 협상 결과에 대해 "약간의 진전이 만들어졌지만, 몇몇 이슈에서 여전히 큰 차이가 있다"고 설명했다.


그러면서 "이란 측이 향후 몇주 안에 더 구체적인 사안들을 갖고 (협상 테이블로) 돌아올 것으로 예상된다"며 "대통령은 이것이 어떻게 전개되는지 계속 지켜볼 것"이라고 말했다.

그는 트럼프 대통령이 군사행동 대신 협상을 진행할 수 있는 시한을 이란에 제시했는지에 대한 질문에 대해서는 "대통령을 대신해 기한을 설정하지 않겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인은 없으면 못 사는데" 美에선 벌써 70만명 불매 중…'쓰지 말자' 난리난 챗GPT "한국인은 없으면 못 사는데" 美에선 벌써 70만명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령

설 연휴는 끝났지만…최장 9일 연휴, 여러 차례 온다

국민 4명 중 3명 "윤석열, 무기징역·사형 선고해야"

브래드 피트와 '몸싸움' 톰 크루즈…할리우드 충격에 빠뜨린 '영상'

엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다

장동혁 "李대통령 굳이 안 만나도 될 듯…SNS로 반박"

새로운 이슈 보기