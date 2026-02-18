설 연휴 마지막 날인 18일 유튜브의 모바일과 웹 서비스에서 장애가 빚어지고 있다.
정보기술(IT) 업계에 따르면 이날 오전 유튜브 모바일과 웹에서 '문제가 발생했다' 메시지가 뜨며 서비스가 이뤄지지 않고 있다.
서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
[속보]설 연휴 마지막 날, 유튜브 일부 장애…"홈 화면 안열려"
2026년 02월 18일(수)
