하나은행, 롯데호텔과 시니어 레지던스 입주민 특화 금융상품 지원

하나은행은 롯데호텔앤리조트와 함께 시니어 레지던스 입주민을 위한 특화 금융상품 지원에 나선다고 18일 밝혔다.

이와 관련해 양사는 지난 13일 서울 중구 을지로 본점에서 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 시니어 레지던스 입주민을 대상으로 ▲생활비 관리 ▲자금 운용 ▲자산 이전 등 다양한 금융 수요를 보다 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다. 협약을 통해 입주민 전용 금융상품을 지원하고, 공동 프로그램 및 서비스 개발, 공동 마케팅 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.

하나은행은 시니어 레지던스 입주민을 대상으로 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드인 '하나더넥스트'를 기반으로 맞춤형 금융상품과 종합자산관리 서비스를 제공한다. 프라이빗 뱅킹 채널인 PB센터, Club1 등을 연계해 생활비 관리와 상속·증여 등도 지원한다.

아울러 시니어 레지던스 입주민의 자산 관리와 자산 이전 수요를 반영해 유언대용신탁 등 리빙트러스트 기반 금융상품과 서비스를 제공하고, 주거 자산을 활용한 합리적인 자금 운용 및 관리 등 금융과 주거를 결합한 하나은행만의 차별화된 금융 솔루션을 제시할 예정이다.

김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장은 "이번 협약은 시니어 레지던스 입주민의 실제 생활을 기준으로 금융 지원 방향을 설정했다는 점에서 의미가 있다"며 "하나더넥스트, 리빙트러스트 등 시니어 맞춤 금융상품을 통해 손님이 보유한 자산을 안정적으로 관리하고 노후 생활에 필요한 자금을 합리적으로 운영할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





