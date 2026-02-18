본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원치도, ‘2027년 주민참여예산’ 도민 제안사업 공모 시작

이종구기자

입력2026.02.18 07:56

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5월 20일까지 접수

강원특별자치도는 2027년 주민참여예산 편성을 위한 도민 제안사업을 오는 19일부터 5월 20일까지 공모한다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

주민참여예산은 투명하고 민주적인 예산 운영을 위해 예산 편성 과정에 도민의 참여를 보장하는 제도다.


강원특별자치도에 거주하는 도민은 누구나 참여할 수 있으며, 도민이 직접 사업을 제안하거나 사업 우선순위를 조사하는 온라인 투표에 참여하는 방식으로 내년도 예산에 대한 의견을 제출할 수 있다.

사업 제안은 주민e참여 홈페이지 또는 우편·방문을 통해 신청할 수 있으며, 공모 기간 이후에도 제안은 가능하지만 2027년 예산 반영을 위해서는 5월 20일까지 제안해야 한다.


제안사업의 범위는 총사업비 50억원 이내의 단년도 사업으로, 안전·복지·교육·경제 등 도민 삶의 질 향상을 위해 일상생활에 필요한 사업이다.


이번 공모를 통해 접수된 주민 제안사업은 사업부서 검토 후 9월 중 추진 예정인 온라인 투표와 주민참여예산위원회 심의를 거쳐 2027년 예산 요구안에 반영되며, 최종적으로 도의회 의결을 통해 2027년 예산 편성 여부가 결정된다.

도는 더 많은 도민이 참여할 수 있도록 공모 기간 동안 홈페이지, SNS, 언론 등을 통해 홍보를 추진할 계획이다.


도 관계자는 "도민 의견이 예산에 반영될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"조상님은 어차피 못 드시잖아" 차례상 보다 비싸다…없어서 못 판다는 강아지 한복 "조상님은 어차피 못 드시잖아" 차례상 보다 비싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"우울증이 의지 문제?" 편견·극복 담은 복지부 영상…600만뷰 터진 비결

"14억짜리 세레머니"…金 따고 스포츠 브라 노출한 선수 '대박'

'억만장자 성범죄자와 친분' 하얏트 회장 전격 사퇴…"변명 여지 없다"

"떨이해도 안팔려" "재고만 쌓여"…두쫀쿠 인기 시들에 곳곳서 탄식

"스폰녀 만날래?" 허위 광고로 남성들에 9000만원 뜯어낸 남성

'예측불허' 트럼프 정책에…달러 투자심리 14년 만에 최악

'유승은 출전' 스노보드 슬로프스타일, 폭설 연기

새로운 이슈 보기