'억만장자 성범죄자와 친분' 하얏트 회장 전격 사퇴…"변명 여지 없다"

억만장자 성범죄자인 고(故) 제프리 엡스타인과의 친분이 드러난 토머스 프리츠커 하얏트 호텔즈 코퍼레이션 집행역 회장이 16일(현지시간) 사퇴했다.

'미성년자 성범죄' 혐의로 기소된 美 억만장자 엡스타인.

프리츠커 가문의 사업 자산을 관리하는 '더 프리츠커 오거니제이션(TPO)'은 이날 보도자료를 통해 프리츠커 회장이 집행역 회장직은 물론 이사회 의장과 이사직에서 모두 물러났다고 발표했다.

그는 사퇴 발표와 함께 "제프리 엡스타인, 길레인 맥스웰과의 관계에 대해 깊이 후회한다"며 "그들과 접촉을 유지한 것은 매우 잘못된 판단이었으며 더 빨리 거리를 두지 못한 점에 변명의 여지가 없다"고 고개를 숙였다.

최근 미국 법무부가 공개한 이른바 '엡스타인 파일'을 통해 그가 엡스타인과 긴밀한 친분을 맺어온 사실이 공식 확인된 데 따른 조치다.

토머스 프리츠커는 2004년부터 하얏트의 집행역 회장을 맡아 2009년 기업 공개(IPO)를 주도했던 인물이다. 하얏트는 1957년 그의 부친 제이 프리츠커가 로스앤젤레스 인근의 모텔을 인수하며 시작된 호텔 체인으로 현재까지 프리츠커 일가가 TPO를 통해 막강한 영향력을 행사하고 있다.

이번 사태는 하얏트에만 그치지 않고 미국 사회 전반으로 확산 중이다. '엡스타인 파일'의 여파로 케이시 워서먼 2028 로스앤젤레스올림픽 조직위원장이 사퇴 압박 속에 회사 매각을 추진 중이며, 캐시 룸러 골드만삭스 법무실장과 유명 인플루언서 피터 어티아 등도 잇따라 현직에서 물러났다.

오바마 행정부에서 백악관 법무실장을 지냈던 캐시 룸러 골드만삭스 법무실장, 기업법 전문 법무법인 '폴, 바이스'의 브래드 카프 이사회 의장 등도 현직에서 물러났다.

또한 하워드 러트닉 상무부 장관 역시 엡스타인과 깊은 연관성이 드러나며 민주당과 공화당 양당의 의원들로부터 사임 요구를 받고 있다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



