정대윤, 8강 탈락…'모굴 황제' 킹즈버리 넘지 못했다

노우래기자

입력2026.02.15 21:42

동계올림픽 남자 듀얼 모굴 8강서 패배
월드컵 100승 킹즈버리 초대 챔피언 등극
일본 호리시마 은메달, 이윤승 32강전 탈락

한국 프리스타일 스키 모굴의 간판 정대윤(서울시스키협회)이 8강에서 떨어졌다.


정대윤은 15일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 에어리얼 모굴 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 듀얼 모굴 8강전에서 '모굴 황제' 미카엘 킹즈버리(캐나다)에게 졌다. 그는 8강전에서 완주에 실패하며 준결승에 오르지 못했다.

모굴은 스키를 타고 1ｍ 남짓한 높이의 눈 둔덕(모굴)으로 뒤덮인 울퉁불퉁한 경사면을 빠르게 내려오며 점프대에서 날아올라 공중 연기도 펼치는 종목이다. 턴과 공중 동작, 시간이 성적에 반영된다. 듀얼 모굴은 두 선수가 나란히 달려 1대1 대결을 펼치는 토너먼트 방식의 모굴 경기로, 이번 대회 처음으로 도입됐다.

정대윤이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 남자 듀얼 모굴 8강전에서 플레이를 하고 있다. 리비뇨(이탈리아)=로이터연합뉴스

정대윤은 이날 첫 경기인 32강전에서 올리 펜탈라(핀란드)를 20-15로 제압했고, 16강전에서 폴 안드레아 가이(프랑스)에게 26-9 완승을 거두며 8강까지 올랐다. 이어 8강전에선 국제스키연맹(FIS) 월드컵 100승에 빛나는 킹즈버리와 격돌했다. 킹즈버리는 2018년 평창 동계올림픽 남자 모굴 금메달리스트이며, 2014년 소치, 2022년 베이징, 그리고 이번 대회에선 모굴 은메달을 획득한 최고 스타다.


정대윤은 8강전 초반 킹즈버리와 비슷한 속도로 내려가며 첫 번째 공중회전 구간까지 완료했지만, 착지 이후 흔들리기 시작하더니 자신의 코스를 이탈해 반대편까지 흘러버렸고, 끝내 완주하지 못한 채 35점을 획득한 킹즈버리에게 준결승 진출권을 내줬다. 함께 출전한 이윤승(경희대)은 32강전에서 딜런 월지크(미국)에게 12-23으로 져 탈락했다.


킹즈버리는 준결승에서 시마카와 다쿠야를 33-2로, 결승전에선 호리시마 이쿠마(이상 일본)를 30-5로 꺾고 남자 듀얼 모굴 초대 챔피언에 올랐다. 동메달은 맷 그레이엄(호주)에게 돌아갔다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
