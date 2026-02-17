올해 필드 누빌 말띠 스타, 우리가 일을 낸다

KLPGA 투어 활약 중인 말띠 선수들

1990년생 박주영과 안송이 베테랑 파워

2002년생 고지우, 김민주, 이율린 젊은피

병오년(丙午年)을 맞아 말띠 선수들이 대활약을 예고했다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 뛰고 있는 말띠 선수들은 더욱 특별한 시즌을 만들기 위해 구슬땀을 흘리고 있다. 1990년생 베테랑부터 2002년생 신예까지 올해 KLPGA 투어를 주름잡겠다는 각오다.

말띠 언니들이 기대를 모은다. '엄마 골퍼' 박주영이 남다른 의지를 드러내고 있다. 2023년 대보 하우스디 오픈에서 생애 첫 우승을 올렸고, 지난 시즌엔 세 차례의 준우승을 차지한 선수다. 박주영은 "지난해 아이언 샷은 만족스러웠으나 3~5m 퍼트를 놓친 적이 많아 우승 문턱에서 멈췄던 것이 가장 아쉽다"고 떠올렸다.

육아도 병행하고 있어 현실적으로 연습 시간을 충분히 확보하기 어려운 환경이다. 약 2주간의 전지훈련에서 실전 감각을 최대한 끌어올렸다. 2026시즌 1승 이상을 목표로 잡은 박주영은 "필드에서 뛸 수 있는 날이 뛴 날보다 적게 남았다는 것을 알고 있는 만큼, 더 밝게 웃으며 후회 없는 성적을 보여 드리겠다"고 각오를 전했다.

KLPGA 투어에서 통산 2승을 올린 안송이는 작년 최다 출전 및 최다 예선 통과 기록을 경신한 주인공이다. 올 시즌 11개 대회만 더 소화하면 KLPGA 투어 최초로 400경기 출전이라는 금자탑을 쌓는다. 또 9개 대회에서 컷을 통과하면 최초의 300경기 예선 통과 기록까지 거머쥔다. 안송이는 "경험에서 나오는 노련함으로 더 안정적인 플레이를 보여드리겠다. 성실하게 포기하지 않는 플레이를 펼치겠다"고 말했다.

젊은피의 기세도 만만치 않다. 승리의 기운 이어갈 2002년생이다. 지난해 통산 3승 고지에 오른 고지우를 비롯해 생애 첫 우승의 기쁨을 맛본 김민주와 이율린이 그 주인공이다. 고지우는 "매년 조금씩 성장하고 있다"며 "경기 운영과 비거리 면에서 확실한 발전한 것 같다"고 밝혔다. 그는 "단기적인 결과에 연연하기보다 골프 인생을 길게 가져갈 수 있는 스윙과 멘탈을 만드는 데 주력하고 있다. 올해도 꾸준히 상위권 경쟁을 펼쳐 우승을 추가하겠다"고 덧붙였다.

김민주는 지난해 iM금융오픈에서 우승한 새로운 강자다. 김민주는 "시즌 중 좋은 샷감을 오래 유지하기 위해 스윙을 견고하게 만드는 연습을 하고 있다"면서 "올해 목표는 시즌 3승과 메이저 대회 톱 5 진입"이라고 말했다.

이율린은 지난 시즌 상상인 · 한경 와우넷 오픈에서 5차 연장까지 이어지는 혈투 끝에 극적인 생애 첫 승을 기록한 영건이다. 아이언 정확도와 퍼트 훈련에 매진하고 있다. "올해는 그린 적중률을 높여 더 안정적인 골프를 선보이고 싶다"는 이율린은 "한 단계 더 욕심을 내어 다승에 도전해보고 싶다"고 당찬 포부를 드러냈다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



