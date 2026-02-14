조계종 중앙종회의장 지냈던 원로의원 지하스님 입적

대한불교조계종 원로의원인 지하 법융 대종사가 14일 오전 4시40분 부산 미타선원에서 원적에 들었다고 조계종이 전했다. 세수 87세, 법랍 66년.

지하스님은 1960년 법주사에서 추담스님을 계사로 사미계를, 1970년 통도사에서 월하스님을 계사로 구족계를 수지했으며, 실상사, 쌍계사, 개운사, 자재암 등에서 주지를 역임했다.

1996년에는 중앙승가대 총장을 맡아 정규대 승격과 대학원 설립 준비, 학과 증설 등에 힘썼고, 2000∼2004년 제12·13대 조계종 중앙종회의장을 지냈다.

2017년 조계종 원로의원으로 추대됐으며, 이듬해 조계종 최고 법계인 대종사 법계를 받았다.

장례는 조계종 원로회의장으로 치러지며, 영결식은 18일 경남 하동 쌍계사에서 엄수된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



