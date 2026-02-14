본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

조계종 중앙종회의장 지냈던 원로의원 지하스님 입적

문채석기자

입력2026.02.14 20:21

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한불교조계종 원로의원인 지하 법융 대종사가 14일 오전 4시40분 부산 미타선원에서 원적에 들었다고 조계종이 전했다. 세수 87세, 법랍 66년.


조계종 원로의원 지하 법융 대종사. 연합뉴스

조계종 원로의원 지하 법융 대종사. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

지하스님은 1960년 법주사에서 추담스님을 계사로 사미계를, 1970년 통도사에서 월하스님을 계사로 구족계를 수지했으며, 실상사, 쌍계사, 개운사, 자재암 등에서 주지를 역임했다.

1996년에는 중앙승가대 총장을 맡아 정규대 승격과 대학원 설립 준비, 학과 증설 등에 힘썼고, 2000∼2004년 제12·13대 조계종 중앙종회의장을 지냈다.


2017년 조계종 원로의원으로 추대됐으며, 이듬해 조계종 최고 법계인 대종사 법계를 받았다.


장례는 조계종 원로회의장으로 치러지며, 영결식은 18일 경남 하동 쌍계사에서 엄수된다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호텔 러닝머신 뛰는 댕댕이 "허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마 못 믿어요" 세뱃돈 지킨 열 살 소녀…3년간 모은 금 139% 올라

롯데자이언츠 4명, '불법 도박'으로 강제귀국…성추행 의혹엔 "사실 아냐"

'18만전자' 시대…이재용 "시간 없어! 어서 타" 밈 화제

"충주맨, 왜 퇴사했나?" 다양한 해석

아들 서울대 합격 이어…이부진 호텔신라 사장, 또 경사 났다

톰 크루즈와 브래드 피트의 격투… AI영상에 "할리우드는 끝인 것 같다"

1211회 로또 1등 '23, 26, 27, 35, 38, 40'

새로운 이슈 보기