본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

美, '중국 견제' 핵심광물 공급망 속도…한국 등과 논의

오지은기자

입력2026.02.14 12:59

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

USTR 대표, 화상회의 주최
G7 회원국과 한국·호주·인도·멕시코 참가
"핵심광물 공급망 회복력 높이는 동력 구축"

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 한국과 일본 등 주요국 통상 장관들과 화상회의를 열고 핵심광물 공급망 협력 방안을 논의했다.


교도통신과 일본 외무성 등에 따르면 13일(현지시간) 핵심광물 통상 장관 화상회의에서 주요 7개국(G7) 회원국을 비롯해 한국, 호주, 인도, 멕시코가 참여했다. 일본 측에서는 대미 투자 안건을 협의하기 위해 미국을 방문 중인 아카자와 료세이 경제산업상이 대면으로 참석했다. 앞서 산업통상부는 이 회의에 여한구 통상교섭본부장이 참석했다고 알린 바 있다.

지난달 13일 만난 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표(왼쪽)와 여한구 통상교섭본부장. 아시아경제DB

지난달 13일 만난 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표(왼쪽)와 여한구 통상교섭본부장. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

USTR은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "그리어 대표가 G7 플러스 국가 장관들과의 화상회의를 주최했다"며 도널드 트럼프 대통령이 핵심광물 공급망 회복력 강화를 위한 동력을 구축하고 있다고 전했다.

미국은 방위·첨단 산업에 필수적인 핵심광물 공급망을 다변화하기 위해 우호국 중심의 협력 체계를 강화하고 있다. 중국의 중요 광물 수출 통제 강화 등 경제적 압박에 대응해 사실상 '핵심광물 무역 블록' 형성에 속도를 내는 모습이다.


실제로 미국은 지난 4일에도 핵심광물 장관급 회의를 개최했다. 당시 회의에는 조현 외교부 장관을 비롯해 호주·인도·일본 등 54개국 대표단과 유럽연합(EU) 집행위원회 관계자들이 초청됐다.


이 자리에서 JD 밴스 미국 부통령은 "지난 1년간 우리 경제가 핵심광물에 얼마나 크게 의존하고 있는지를 많은 이들이 절감했다"며 핵심 광물 무역 블록 결성을 공식화했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본 갈 티켓 찢었음"…명품 말고 마스크팩 털러 돌아왔다, 올영 바구니 든 큰손들[주末머니] "일본 갈 티켓 찢었음"…명품 말고 마스크팩 털러 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마 못 믿어요" 세뱃돈 지킨 열 살 소녀…3년간 모은 금 139% 올라

"충주맨, 왜 퇴사했나?" 다양한 해석

"축구선수는 왜 사기를 잘 당할까?"…김남일, 햄버거 가게 '충격적' 매출 공개

회계사 평균소득 1.2억원…5년 연속 변호사 앞질러

삼성전자 '18만전자' 시대…이재용 "시간 없어! 어서 타" 밈 화제

'두쫀쿠 열풍'에 증권가 주목하는이 기업 어디?

"마스가 후속"…트럼프, '美 해양 행동계획' 발표

새로운 이슈 보기