李대통령, 삼성·LG·한화 언급하며 "상생 생태계 조성 노력에 감사"

삼성·LG, 협력사 납품 대금 조기 지급

더 많은 대기업 독려 차원으로 풀이

한화에 "선진적 산업문화 실천 본받을만"

대기업·중소벤처기업에 이르는 건강한 생태계 조성이 필요성을 강조해 온 이재명 대통령이 삼성·LG·한화를 거론하며 상생 생태계 조성을 위한 노력에 감사의 뜻을 밝혔다.

이 대통령은 13일 엑스(X·옛 트위터)에 삼성그룹과 LG그룹이 협력사에 납품 대금을 조기에 지급하기로 했다는 보도를 공유하면서 이같은 메지시를 남겼다. 이들 기업이 명절을 앞두고 협력사에 납품 대금을 조기에 지급한 것은 이번 만이 아니지만, 사례을 부각해 더 많은 대기업이 다양한 형태로 상생 생태계 조성에 동참 하도록 독려하기 위한 의도로 풀이된다.

이 대통령은 "상생 생태계 조성을 위한 삼성과 LG그룹의 노력에 감사드린다"며 "풀밭이 건강하고 토끼가 살아야 호랑이도 살 수 있다"고 썼다. 그러면서 "어려운 대니외적 위기를 함께 손잡고 기회로 바꿔 나가기를 소망한다"며 "새해 복 많이 받으십시오"라고 덧붙였다.

이 대통령은 또 한화에어로스페이스가 상생협력 선포식을 갖고 ▲성과 공유제 도입 ▲생생협력 펀드 확대 ▲협력사 연구개발 지원 강화 등을 약속했다는 기사를 공유하면서 본받을만 한 사례라고 언급했다.

이 대통령은 "파업 손배소 취하, 하청업체 근로자 동등임금 지급에 이은 연관 기업간 상생협력까지 한화그룹의 서진적 산업문화 실천은 본받을만 하다"고 적었다.

이어 "지속적 성장 발전은 활력넘치는 상생적 산업생태계에서만 가능하다"며 "대한민국 경제 산업의 지속적 호혜적 발전을 가능하게 하는 씨앗을 보는 것 같아 즐겁다.감사하다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



