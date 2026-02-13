본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李대통령, 삼성·LG·한화 언급하며 "상생 생태계 조성 노력에 감사"

임철영기자

입력2026.02.13 18:14

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성·LG, 협력사 납품 대금 조기 지급
더 많은 대기업 독려 차원으로 풀이
한화에 "선진적 산업문화 실천 본받을만"

대기업·중소벤처기업에 이르는 건강한 생태계 조성이 필요성을 강조해 온 이재명 대통령이 삼성·LG·한화를 거론하며 상생 생태계 조성을 위한 노력에 감사의 뜻을 밝혔다.

李대통령, 삼성·LG·한화 언급하며 "상생 생태계 조성 노력에 감사"
AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 13일 엑스(X·옛 트위터)에 삼성그룹과 LG그룹이 협력사에 납품 대금을 조기에 지급하기로 했다는 보도를 공유하면서 이같은 메지시를 남겼다. 이들 기업이 명절을 앞두고 협력사에 납품 대금을 조기에 지급한 것은 이번 만이 아니지만, 사례을 부각해 더 많은 대기업이 다양한 형태로 상생 생태계 조성에 동참 하도록 독려하기 위한 의도로 풀이된다.


이 대통령은 "상생 생태계 조성을 위한 삼성과 LG그룹의 노력에 감사드린다"며 "풀밭이 건강하고 토끼가 살아야 호랑이도 살 수 있다"고 썼다. 그러면서 "어려운 대니외적 위기를 함께 손잡고 기회로 바꿔 나가기를 소망한다"며 "새해 복 많이 받으십시오"라고 덧붙였다.

이 대통령은 또 한화에어로스페이스가 상생협력 선포식을 갖고 ▲성과 공유제 도입 ▲생생협력 펀드 확대 ▲협력사 연구개발 지원 강화 등을 약속했다는 기사를 공유하면서 본받을만 한 사례라고 언급했다.


이 대통령은 "파업 손배소 취하, 하청업체 근로자 동등임금 지급에 이은 연관 기업간 상생협력까지 한화그룹의 서진적 산업문화 실천은 본받을만 하다"고 적었다.


이어 "지속적 성장 발전은 활력넘치는 상생적 산업생태계에서만 가능하다"며 "대한민국 경제 산업의 지속적 호혜적 발전을 가능하게 하는 씨앗을 보는 것 같아 즐겁다.감사하다"고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 되겠네' 싸늘한 민심 "이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기