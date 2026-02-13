상주시의회, 시민안전을 위해 노력

명절 맞아 기관 격려 방문

경북 상주시의회는 지난 12일 설 명절을 앞두고 연휴 기간 비상근무에 돌입하는 관내 기관을 방문해 위문 물품을 전달하고 현업 근무자들을 격려했다.

이날 상주경찰서, 상주우체국, 상주소방서 등 3개 기관을 차례로 방문해 시민의 생명과 재산을 보호하고 우편물 전달에 최선을 다하는 직원에게 감사한 마음을 전하며 위문품을 전달하고 위로했으며, 애로·건의 사항을 관심 있게 살피는 등 훈훈하고 따뜻한 명절을 기원했다.

안경숙 의장은 "여러분이 있어 따뜻하고 훈훈한 명절을 보낼 수 있다."라며 "관계기관과 협력을 강화해 안전한 상주시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 했다.





