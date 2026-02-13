본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

상주시의회, 시민안전을 위해 노력

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.13 18:24

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

명절 맞아 기관 격려 방문

경북 상주시의회는 지난 12일 설 명절을 앞두고 연휴 기간 비상근무에 돌입하는 관내 기관을 방문해 위문 물품을 전달하고 현업 근무자들을 격려했다.

관내 기관을 방문해 위문 물품을 전달하고 현업 근무자들을 격려/상주시의회 제공

관내 기관을 방문해 위문 물품을 전달하고 현업 근무자들을 격려/상주시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 상주경찰서, 상주우체국, 상주소방서 등 3개 기관을 차례로 방문해 시민의 생명과 재산을 보호하고 우편물 전달에 최선을 다하는 직원에게 감사한 마음을 전하며 위문품을 전달하고 위로했으며, 애로·건의 사항을 관심 있게 살피는 등 훈훈하고 따뜻한 명절을 기원했다.


안경숙 의장은 "여러분이 있어 따뜻하고 훈훈한 명절을 보낼 수 있다."라며 "관계기관과 협력을 강화해 안전한 상주시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 되겠네' 싸늘한 민심 "이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기