국힘 대안과미래, 배현진 징계에 "패배의길 가는 자해행위"

국민의힘 내 소장파 모임인 '대안과 미래' 소속 의원들이 13일 당 중앙윤리위원회의 서울시당위원장 배현진 의원 중징계와 관련 "선거를 앞두고 통합해야 할 당이 계속 '마이너스 정치'를 하는 것은 스스로 '패배의 길'을 택하는 자해행위"라며

국민의힘 초재선모임인 '대안과미래' 소속 의원들이 20일 국회 의원회관에서 조찬 모임을 갖고 회의를 하고 있다. 2026.1.20김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

대안과 미래는 이날 성명을 내고 "장동혁 대표와 지도부는 지금 당원에 대해 진행되는 모든 징계 절차를 중단할 것을 촉구한다"면서 이같이 밝혔다. 앞서 배 의원은 중앙윤리위로부터 '당원권 정지 1년' 이란 중징계를 받았다. 이에 따라 당원으로서의 자격이 정지된 배 의원은 서울시당위원장 직도 자동 상실하게 된다.

이들은 "윤리위 징계로 전직 당 대표와 최고위원은 당에서 쫓겨났고, 서울시당위원장으로 수도 서울의 선거를 준비하던 배 의원마저 징계 위기에 놓였다"면서 "소속 구성원에 대한 계속되는 징계 조치는 다양한 의견이 반영되고, 권력을 분립하고, 개인의 권리와 자유를 보장하는 것을 목적으로 하는 '정당 민주주의'의 모습이 아니다"라고 했다.

이어 이들은 "지금 국민의힘은 정해진 규칙에 복종하는 훈련소에서 훈련소장의 말을 따르지 않는 교육생만 골라 징계하는 모습과 다르지 않다"면서 "집권 당시 대통령실 핵심 관계자가 '아무 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 것'이라 말한 뒤 국민의힘은 권력의 불의에 침묵했고, 그 결과 정권을 내줬다. 권력에 대한 비판이 없는 정당은 '죽은 정당'이나 다름없다"고 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



