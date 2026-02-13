본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

화제

국회서 난투극이?…멱살잡고 주먹질…코뼈 부러진 '튀르키예' 의원

김현정기자

입력2026.02.13 17:27

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아킨 구를렉 신임 법무부 장관 취임 선서 중 충돌
주먹 휘두르며 고성

튀르키예 의회에서 여야 의원들이 주먹을 주고받는 난투극을 벌였다. 신임 법무부 장관의 취임 선서를 저지하기 위해 야당 의원이 피켓 시위를 벌였고, 이에 여당 의원들이 맞서면서 충돌이 빚어진 것으로 전해졌다.



지난 11일 튀르키예 의회에서 아킨 구를렉 신임 법무부 장관의 임명을 두고 여야 의원 간의 난투극이 벌어졌다. 로이터 연합뉴스

지난 11일 튀르키예 의회에서 아킨 구를렉 신임 법무부 장관의 임명을 두고 여야 의원 간의 난투극이 벌어졌다. 로이터 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

12일(현지시간) AP통신, 유로뉴스 등에 따르면 전날 튀르키예 의회에서 아킨 구를렉 신임 법무부 장관의 취임 선서를 앞두고 여야 의원들 사이 마찰이 생겨 몸싸움이 일어났다. 이 장면은 튀르키예 국민에게 그대로 생중계됐다.

레제프 타이이프 에르도안 대통령이 임명한 구를렉 장관이 선서를 하려고 단상에 오르자 제1 야당인 공화인민당(CHP) 소속 의원들이 이를 저지하기 위해 몰려들었고, 집권당인 정의개발당(AKP) 의원들도 가세하면서 언쟁이 벌어진 것이다.


튀르키예 의회에서 여야 의원들이 주먹을 휘두르고 밀치는 등 난투극을 벌이고 있다.유로뉴스 유튜브

튀르키예 의회에서 여야 의원들이 주먹을 휘두르고 밀치는 등 난투극을 벌이고 있다.유로뉴스 유튜브

원본보기 아이콘

언쟁은 곧 '난투극'으로 번졌다. 튀르키예 국민에게 생중계된 당시 영상을 보면 몇몇 의원들이 주먹을 휘두르기 시작하자 주변의 다른 의원들도 함께 달려들었다. 이들은 고성을 지르며 서로 엉겨붙었다.


매체 등은 이번 난투극으로 의원 1명의 코뼈가 부러졌고 다른 의원들도 크고 작은 부상을 입었다고 보도했다. 국회의사당 바닥도 손상된 것으로 알려졌다.

결국 15분간 휴회한 후에야 구를렉 장관의 선서가 다시 진행됐다. 구를렉 장관은 여당 의원들에게 둘러싸인 채 보호를 받으며 선서를 마쳤다.


지난 11일 튀르키예 의회에서 아킨 구를렉 신임 법무부 장관의 임명을 두고 여야 의원 간의 난투극이 벌어졌다. AP 연합뉴스

지난 11일 튀르키예 의회에서 아킨 구를렉 신임 법무부 장관의 임명을 두고 여야 의원 간의 난투극이 벌어졌다. AP 연합뉴스

원본보기 아이콘

아킨 구를렉 신임 법무부 장관은 2003년부터 장기 집권 중인 레제프 타이이프 에르도안 대통령의 측근 중에서도 야당 압박에 앞장서 온 강경파로, 야당은 장관 임명을 사법부 장악의 선전포고로 받아들이며 강하게 반대해 온 것으로 알려졌다.


튀르키예 의회 내 몸싸움은 새삼스러운 일이 아니다. 튀르키예는 정치적 갈등이 격화될 때마다 의원 간 물리적 충돌이 반복돼 온 곳으로 유명하다.지난해 12월에는 2026년도 예산안 심의 과정에서 감정이 격앙되며 여야 의원 수십 명이 뒤엉킨 집단 충돌이 벌어졌고, 일부에서는 부상자도 발생했다.


또한 2024년 11월에는 정부가 야당 소속 시장들을 해임한 데 반발해 격렬한 몸싸움이 이어졌다. 같은 해 8월에도 야당 의원 제명 문제를 둘러싸고 대립이 격화되며 물리적 충돌 사태로 번졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프] 데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기