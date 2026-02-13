본문 바로가기
인천시 '제2차 도시철도망구축계획' 확정…인천순환3호선 등 7개 노선

박혜숙기자

입력2026.02.13 14:43

인천시가 새롭게 마련한 도시철도망구축계획이 국토교통부로부터 최종 승인을 받아 사업 추진이 본궤도에 오르게 됐다.


시는 인천 순환3호선 등 7개 노선이 반영된 '제2차 인천 도시철도망 구축계획(안)'이 국가교통위원회 심의를 거쳐 13일 국토부로부터 최종 승인되었다고 밝혔다.

이번 계획은 인천 전반의 교통 접근성과 이동 편의를 획기적으로 개선하기 위한 중장기 도시철도망 구축 전략으로, 인천 전역을 촘촘히 연결하는 철도망 확충에 초점을 맞췄다.


제2차 인천 도시철도망구축계획 노선도. 인천시 제공

제2차 인천 도시철도망 구축계획은 ▲인천 순환3호선 ▲용현서창선 ▲송도트램 ▲부평연안부두선 ▲인천2호선 논현 연장 ▲영종트램 ▲가좌송도선 등 총 7개 노선, 총 123.96㎞ 규모의 사업을 담고 있다. 총사업비는 8조6840억원으로 추산된다.


해당 노선들은 원도심과 신도시, 연안과 공항권을 유기적으로 연결해 지역 간 이동 불균형을 해소하고, 시민의 일상적 이동효율을 실질적으로 높이는 데 중점을 두고 설계됐다.

시는 국토부 승인에 따라 예비타당성조사 신청을 위한 사전타당성조사 용역 등 후속 절차를 신속히 추진할 방침이다.


특히 인천 순환3호선은 예비타당성조사에 선제적으로 대응하기 위해 '패스트트랙(Fast-trak)' 방식으로 지난 4월부터 사전타당성조사 용역을 진행 중이며, 올해 상반기 예비타당성조사를 신청할 계획이다.


후속 순위인 용현서창선과 송도트램도 상반기 사전타당성조사 용역을 착수하고, 나머지 노선들도 투자 우선순위에 따라 순차적으로 추진한다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
