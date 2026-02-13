김진태 지사 “어업인 3중고, 390억 투입해 뚫겠다”…전년 대비 42% 파격 증액

강원도, 어업인 지원 ‘390억원 투입’

강릉서 어촌계장들과 간담회 개최

면세유·숙소·기관교체 중점 지원

김진태표 어업 지원 3종 세트 가동

강원특별자치도(도지사 김진태)는 13일 강릉 제2청사에서 '2026년도 어업인 지원 정책'을 발표하고 어촌계장 협의회장들과 어업 현장의 어려움을 공유하는 간담회를 개최했다.

김진태 강원특별자치도지사가 13일 강릉 제2청사에서 '2026년도 어업인 지원 정책'을 발표하고 있다. 강원도 제공

이날 간담회에는 이원규 도 어촌계장협의회장을 비롯해 동해·속초·삼척·고성·양양 지역 협의회장과 내수면어업인 연합회장 등이 참석해 어업 경영 여건과 건의사항을 전달했다.

김진태 지사는 "어촌 현장에서 기름값 상승과 인건비 증가, 어획량 감소까지 겹치면서 이른바 3중고를 겪고 있다는 이야기를 많이 들었다"며 "도는 어업용 면세유 지원 확대, 외국인 어선원 숙소 조성, 노후어선 기관 교체 등 어업인 지원 3종 세트 사업을 중점 추진 중"이라고 밝혔다.

이어 "오늘 현장에서 말씀해 주신 어려움들을 꼼꼼히 살펴 실질적인 도움이 되는 정책으로 이어가겠다"고 덧붙였다.

이번 어업인 지원 대책은 어촌 현장의 경영 부담을 완화하고 안정적인 조업 여건을 조성하기 위해 마련된 것으로, 민생복지, 어촌활력 증진, 미래 먹거리 산업 등 3개 분야에 총 390억원을 투입한다. 이는 전년보다 116억원(42%) 증가한 규모다.

강원 어업인 지원대책. 강원도 제공

먼저, 어업인 민생복지 분야에는 전년보다 42억원을 증액한 153억원을 지원한다. 도는 어업인의 경영 부담 완화를 위해 어업용 면세유 지원에 100억원을 투입하고, 어선 노후기관 대체 산업에 32억원을 지원할 계획이다. 또한 외국인 어선원 숙소 6개소를 완료하는 한편, 여성과 외국인 등 취약계층 지원사업도 확대해 어업인의 생활안정과 근로 환경 개선을 함께 추진한다.

어촌활력 증진 분야에는 전년보다 66억원 증가한 220억원을 투입한다. 어구 보관창고 개보수 및 신축 등 작업환경 개선과 안전사고 예방을 위해 152억원을 지원하고, 방류사업 등 수산자원 조성과 회복을 위해 68억원을 집중 지원할 계획이다.

미래 먹거리산업 분야에는 전년보다 8억원 증가한 17억원을 지원한다. 도는 산지 유통시설 현대화와 수산물 소비 활성화, 판로개척 등을 통해 수산물 산업 체질 개선과 경쟁력 강화를 추진한다.

한편, 이날 간담회에서는 어업인들의 고충을 대변하는 다양한 건의사항이 제시됐다. 특히 바다숲 조성, 수산종자 방류사업, 인공어초 단지 사후관리 등 수산자원 조성 사업의 확대와 함께, 지속적으로 제기되고 있는 해루질 관련 민원 해소 방안 마련이 필요하다는 의견이 제시됐다.

강원특별자치도(도지사 김진태)는 13일 강릉 제2청사에서 '2026년도 어업인 지원 정책'을 발표하고 있다. 강원도 제공

또한, 해난어업인 유가족 지원 확대와 어선원 직불제 지원 대상 범위 확대 등 제도 개선 요구도 이어졌다. 이와 함께 어업인 협의회 사무실 운영비 지원 등 어업인 단체의 안정적인 활동 기반 마련을 위한 건의도 제기됐다.

도는 이번 간담회에서 제시된 건의사항에 대해 관련 부서 검토를 거쳐 필요 시 예산 반영 및 제도 개선을 추진하고, 현장 의견이 정책에 반영될 수 있도록 지속적으로 노력할 계획이다. 아울러 어업인의 고충 해소와 수산업 발전을 위해 어업 현장을 직접 찾아가는 '바다도청'과 '어업인 간담회'를 정기적으로 개최하는 등 현장 중심 정책 추진을 강화해 나갈 방침이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



