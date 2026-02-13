[포토] 코스피 하락, 원/달러 환율 상승 출발

코스피가 장중 5,550선을 돌파 후 보합권을 유지하고 있는 13일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 0.16% 내린 5513.7에 장을 시작했다. 226.2.13 조용준 기자







