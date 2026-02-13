본문 바로가기
[포토] '고향으로 가는 가벼운 발걸음'

윤동주기자

입력2026.02.13 09:31

[포토] '고향으로 가는 가벼운 발걸음'
설 명절연휴를 앞둔 13일 서울역에서 귀성객이 고향으로 향하는 KTX열차에 탑승하기 위해 이동하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

