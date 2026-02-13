여고생 스노보더 최가온, 설상 첫 금메달…'기적을 만들다'

동계올림픽 스노보드 하프파이프 우승

1차 시기 부상 마지막 시기 대역전극

한국 스키 사상 최초 금메달 획득 쾌거

'여고생 스노보더' 최가온(17·세화여고)이 한국 스키 사상 최초로 동계올림픽 금메달 획득했다.

최가온은 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 하프파이프 결선 마지막 3차 시기에서 90.25점을 받아 클로이 김(미국·88.00점), 오노 미츠키(일본·85.00)를 제치고 정상에 올랐다.

최가온이 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 금메달이 확정되자 눈물을 흘리고 있다. 리비뇨=연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 동계올림픽 한국 선수단 첫 금메달과 함께 한국 스키의 동계올림픽 1호 금메달 주인공이 됐다. 2008년 11월생인 최가온은 클로이 김이 2018년 평창 동계올림픽 때 세운 이 종목 최연소 금메달 기록(17세 10개월)을 경신(17세 3개월)했다.

극적인 우승이다. 이날 리비뇨 스노파크에는 눈이 펑펑 내렸다. 출전 선수들이 넘어지며 연기를 마무리하지 못했다. 최가온은 1차 시기에서 두 번째 점프을 시도하다가 쓰러지고 말았다. 엣지 부근과 크게 충돌해 착지에 실패한 뒤 한동안 일어나지 못했고, 의료진이 투입돼 몸 상태를 살피기까지 했다.

다행히 최가온은 잠시 앉았다가 일어나 슬로프를 내려왔다. 최가온의 결선 1차 점수는 10점이다. 결선에 오른 12명 중 9위에 머물렀다. 다시 출발대에 선 최가온은 2차 시기를 감행했지만 다시 넘어졌다. 1차 시기에서 받은 10점보다 점수가 낮아 공개되지 않았다. 마지막에 역전 드라마를 완성했다. 3차 시기에서 5차례 공중 동작을 완벽하게 수행해 출전 선수 중 유일하게 90점의 벽을 깼다.





