본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

"먹고살기도 힘든데…" 고향 가느니 돈이나 벌렵니다

김철현기자

입력2026.02.13 07:30

수정2026.02.13 07:59

시계아이콘01분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

알바몬서 설날 키워드 공고 383%↑
연휴 기간 아르바이트 계획 70%

올해 설 연휴 기간 아르바이트를 찾는 구인·구직 수요가 많이 증가한 것으로 나타났다. 연휴에 한 푼이라도 벌기 위해 문을 여는 자영업자들이 많아서다. 명절에 고향에 가기보다 일을 하겠다는 아르바이트생도 70%에 달했다.


아르바이트하는 청년. 게티이미지뱅크

아르바이트하는 청년. 게티이미지뱅크

AD
원본보기 아이콘

13일 아르바이트 플랫폼 알바몬에 따르면 설 연휴 직전 주를 기준으로 '설날' 또는 '명절'이라는 키워드가 포함된 아르바이트 공고 수는 올해 전년 대비 383% 증가했다. 명절 특수를 겨냥한 단기·연휴형 아르바이트 채용이 집중적으로 늘었다는 설명이다. 알바몬에선 지난달 20일부터 명절 시즌 선호도가 높은 구인 공고를 중심으로 '설날 알바 채용관'도 운영 중이다. 현재 이곳에서 지원 가능한 공고 수는 약 2500건에 이른다. 명절 연휴를 앞두고 보완 인력 수요가 전반적으로 확대된 흐름도 보인다. 보완 인력 수요는 보통 연휴 한 달 전부터 발생한다. 알바몬에서 이에 해당하는 올 1월 1~2주차 전체 아르바이트 공고를 분석한 결과 전년 대비 약 17% 증가했다.

당근의 자체 일자리 플랫폼 '당근알바'에서도 최근 두 주 아르바이트 공고가 직전 두 주 대비 25% 증가했다. 이런 설날 아르바이트는 연휴 전 백화점·대형마트, 택배·배달, 입출고·포장 등에서 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 연휴 기간에는 매장관리 분야에서 구인 수요가 눈에 띈다. 당근알바에선 주방보조와 매장관리 아르바이트 공고가 각각 70%, 87% 늘었다. 연휴 기간에도 장사를 계속하는 가게가 많다는 방증이다. 배달 애플리케이션 배달의민족이 이번 연휴 기간 휴무 여부를 설문 조사해보니 전 기간 정상 영업한다는 응답과 설 당일에만 쉰다는 응답이 전체의 70%에 육박했다. 알바천국의 최근 조사에서도 설 연휴 매장을 운영한다는 응답이 79.5%로 집계됐다.

"먹고살기도 힘든데…" 고향 가느니 돈이나 벌렵니다 원본보기 아이콘

설날 아르바이트 구직 수요도 만만찮다. 당근알바에서 지원자 수는 최근 10% 증가했다. 알바천국이 아르바이트생 1331명을 대상으로 물은 결과에선 66.9%가 이번 설 연휴에 아르바이트 계획이 있다고 했다. 이 중 53.3%는 기존 근무하던 아르바이트를 연휴 기간에도 이어갈 예정이라고 했고, 32.8%는 기존 근무 중인 아르바이트 외 추가로 설 연휴 단기 아르바이트를 병행할 계획이라고 했다.


설날 아르바이트 구인·구직 모두 증가하는 양상은 단기 아르바이트가 일자리 시장에서 차지하는 자리가 커지고 있는 것과도 맞물린다. 단기 아르바이트는 일회성이거나 1개월 이내, 혹은 주 15시간을 넘지 않는 파트타임 일자리를 의미한다. 통계청 국가통계포털을 보면 지난달 기준 주당 평균 취업 시간이 1~14시간인 취업자는 168만 명이었다. 이는 전년 대비 2.3% 증가한 것이다. 업계 관계자는 "최근 인건비 상승과 인력난 심화 등으로 부담이 덜한 단기 아르바이트를 선호하는 자영업자들이 늘고 있다"고 했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장 6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

국내 법원서 200억대 '코인 오지급' 부당이득반환 책임 인정 판결 나와

새로운 이슈 보기