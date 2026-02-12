본문 바로가기
한국투자공사 임직원들, 설맞이 배식 봉사

이민우기자

입력2026.02.12 20:16

국부펀드 한국투자공사(KIC) 임직원들이 설 연휴를 앞두고 배식 봉사활동을 진행했다.


한국투자공사는 임직원 봉사단이 12일 서울 종로구 서울노인복지센터에서 이같은 배식 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

봉사단은 복지센터를 찾은 노인 1100여명에게 점심 특식을 배식했다. 서울노인복지센터 배식 봉사활동은 2018년부터 이어지는 임직원 참여 대표 사회공헌 프로그램이다.


봉사활동에 참여한 이상민 한국투자공사 경영관리부문장은 "어르신들의 밝은 미소와 덕담 덕분에 오히려 봉사에 참여한 임직원이 마음의 위안을 얻은 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 국민 곁에서 사회적 책임을 실천하는 활동을 계속할 것"이라고 말했다.

한국투자공사 임직원 봉사단이 12일 서울 종로구 서울노인복지센터를 찾아 배식 봉사활동을 마치고서 후원금을 전달하고 있다. 한국투자공사

한국투자공사 임직원 봉사단이 12일 서울 종로구 서울노인복지센터를 찾아 배식 봉사활동을 마치고서 후원금을 전달하고 있다. 한국투자공사

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
