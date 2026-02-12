본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

공연·전시

이서진·고아성, 체호프 명작 '바냐 삼촌'으로 연극 데뷔

이종길기자

입력2026.02.12 20:05

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

데뷔 27년·20년 만의 무대 외출
양종욱·조영규 등 실력파 합류

이서진·고아성, 체호프 명작 '바냐 삼촌'으로 연극 데뷔
AD
원본보기 아이콘

브라운관과 스크린을 넘나들며 대중의 사랑을 받아온 배우 이서진과 고아성이 연기 인생 처음으로 연극 무대에 도전한다.


LG아트센터는 5월 7일부터 31일까지 시그니처홀에서 공연하는 연극 '바냐 삼촌'의 주역으로 이서진과 고아성을 캐스팅했다고 12일 밝혔다. 러시아 대문호 안톤 체호프의 4대 장막극 중 하나인 작품이다. 평범한 일상이 궤도를 벗어날 때 드러나는 인간의 내면과 삶의 부조리를 섬세하게 포착한다.

데뷔 27년 차인 이서진은 바냐 역으로 첫 연극 무대에 오른다. 삶의 권태와 허무에 짓눌려 있으면서도, 끝내 가족에 대한 연민과 순정을 놓지 못하는 복합적인 인물이다. 영화 '괴물'로 데뷔해 올해 20주년을 맞은 고아성은 묵묵히 삶의 터전을 지키며 미래를 응시하는 소냐 역으로 관객과 호흡한다.


조연진의 면면도 탄탄하다. 창작집단 '양손프로젝트'의 양종욱을 비롯해 연극 '리차드 2세'의 김수현, 제61회 동아연극상 연기상 수상자 조영규 등이 가세해 극의 중심을 잡는다. 여기에 이화정, 민윤재, 변윤정 등 대학로 실력파 배우들이 합류한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장 6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

대법 "SK하닉 성과급, 통상임금 미포함"…삼성 판결과는 달랐다

새로운 이슈 보기