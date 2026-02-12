본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

12개국 파견 재정경제금융관 모여 현안 토론한다

세종=임온유기자

입력2026.02.12 16:14

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11일부터 재경관 회의 통해 정책 동향 점검
구윤철 부총리 재경관들과 혁신사례 토론회

재정경제부는 지난 11일부터 사흘간 해외공관에 파견된 재정경제금융관(재경관) 회의를 진행하고 주요 정책 동향을 점검한다고 12일 밝혔다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관. 조용준 기자

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

재경관 회의에서는 주재국 및 국제기구별 현안과 정책 방향, 경제협력 방안 등이 논의됐다. OECD·ASEAN 등 국제기구들의 주요 이슈 및 현안도 함께 논의됐다.


또한 재정경제부 정책 담당자들의 대내외 경제 현안 설명을 토대로 본부와 재경관들 간 국내외 주요 현안에 의견 교환이 이뤄졌다. 재경관은 현재 미국, 중국, 홍콩, 일본 등 12개국, 14개 공관에 파견돼있다.

이와 관련해 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 오는 13일 오후 정부서울청사에서 재경관들과 혁신사례 토론회를 열어 현지의 혁신사례를 공유할 예정이다. 토론회는 KTV를 통해 생방송 된다.





세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'…석달 만에 바뀐 판정 유보 "암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

대법 "SK하닉 성과급, 통상임금 미포함"…삼성 판결과는 달랐다

새로운 이슈 보기