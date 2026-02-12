김동연, 부동산 투기 특별지시…"조직적 담합 등 일벌백계"

김동연 경기도지사가 12일 "이재명 정부의 부동산 정책 기조를 비웃으며 조직적인 담합으로 시장을 교란하는 세력에 대해 지위 고하를 막론하고 엄중하고 대대적으로 대응하겠다"고 천명했다.

경기도는 이날 김동연 지사가 지난해 12월29일 비공개로 꾸려진 '부동산 불법행위 수사 TF'에 특별 지시했다고 밝혔다.

김 지사는 "공정한 부동산 거래 질서는 경기도가 반드시 지켜야 할 원칙"이라며 "집값 담합과 전세 사기 등 서민의 삶을 위협하는 행위는 '경기도에서는 절대 통하지 않는다'는 것을 보여주도록 끝까지 추적하여 일벌백계하겠다"고 강조했다.

부동산 불법행위 TF는 총괄지원팀, 부동산 수사1팀, 부동산 수사2팀, 부동산 수사3팀 등 총 4팀에 16명으로 구성됐다.

TF의 부동산 수사 방향은 ▲부당한 재산상 이득을 목적으로 부동산거래-해제를 거짓으로 신고하는 행위 ▲온라인카페-단톡방 등을 활용한 아파트 가격 담합행위 ▲업-다운계약, 토지거래 허가 회피, 분양권 전매 등 부동산 시세 교란 행위 등 3가지다.

김 지사는 이외에도 "봄 이사 철을 맞아 전세 사기 등 주거 불안을 야기하는 범죄에 대해서도 수사 역량을 총동원해 도민의 주거 안정을 지켜내겠다"고 약속했다.

앞서 이재명 대통령은 "망국적 부동산 투기는 '무슨 수를 써서라도' 반드시 잡겠다"고 선언했다.





이영규 기자



