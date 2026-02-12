트러스톤 "태광산업, 상장사룰 지키거나 자진상폐해야"

'자진 상폐' 포함 7개 주주제안

"PBR 0.2배, 배당성향 1%" 지적

트러스톤자산운용은 12일 태광산업 태광산업 003240 | 코스피 증권정보 현재가 1,017,000 전일대비 69,000 등락률 +7.28% 거래량 2,901 전일가 948,000 2026.02.12 11:15 기준 관련기사 '은둔의 거인' 태광그룹의 변신, 동성제약 인수‥뷰티·헬스로 확장(종합)태광산업, 동성제약 인수…뷰티·헬스케어 사업 진출 가속태광산업, 교환사채 발행 계획 '전면 철회'…"중장기 투자는 지속" 전 종목 시세 보기 close 이사회를 상대로 기업가치 제고를 요구하는 공개 주주서한을 발송하고, 3월 정기주주총회에 자진 상장폐지 안건을 포함한 7개 주주제안을 제출했다고 밝혔다.

트러스톤은 태광산업이 자본시장 규율을 무시하고, 이호진 전 태광그룹 회장 등 지배주주의 상속세 절감 수단으로 상장 지위를 남용하고 있다고 주장했다. 태광산업의 PBR(주가순자산비율)은 0.2배로 코스피 및 전체 상장사 중 최하위권이며, 약 4조원 규모로 추산되는 부동산 가치를 반영한 실질 PBR은 0.17배에 불과하다는 지적이다.

배당정책도 문제로 꼽았다. 태광산업의 10년 평균 배당성향은 1%대, 소수주주에게 돌아가는 배당금 총액은 연 4억원 수준이라는 것이다. 태광그룹 상장 3사(태광산업·대한화섬·흥국화재)의 10년 평균 배당성향도 1.3%에 그친 반면, 흥국생명·흥국증권 등 비상장 계열사의 배당성향은 33%로 상장사 대비 30배 높다고 트러스톤은 분석했다.

이사회 독립성도 문제로 삼았다. 트러스톤은 태광산업 이사회가 지난해 6월27일 상법 개정을 앞두고 자사주 전량을 대상으로 한 3200억원 규모 교환사채(EB) 발행을 추진했다가 반발 끝에 철회한 점을 거론하며, "트러스톤이 추천한 독립이사를 제외한 모든 이사진이 해당 안건에 찬성했다"고 비판했다.

트러스톤이 이번 주총에 올린 주주제안은 총 7건이다. 핵심은 소수주주 보유 유통주식 23만주(21.1%) 전량 매입 후 자진 상장폐지다. 회사가 상장유지를 선택할 경우 ▲채이배 전 의원·윤상녕 변호사 독립이사 후보 추천(분리선출) ▲선임독립이사 제도 도입 ▲성수동 등 비영업용 자산 매각 또는 개발 ▲자사주(24.4%) 중 20% 즉각 소각 ▲기업가치 제고 계획 수립·공표 ▲1:50 액면분할 등을 요구했다.

트러스톤은 "주총에서 주주들과 함께 표 대결에 나설 계획"이라며 내달 11일까지 회사의 전향적 답변을 요구했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>