롯데百, 유통업계 최초로 '아디다스 브랜드센터' 공개

잠실 롯데월드몰에 210평대 초대형 플래그십 매장 오픈

축구 등 종목 특화 콘텐츠로 스포츠 성지

롯데백화점이 유통업계 최초로 '아디다스'의 브랜드 자산을 총망라한 초대형 플래그십 매장 '아디다스 브랜드센터'를 선보인다고 12일 밝혔다.

오는 13일 잠실 롯데월드몰 3층에 210평대 규모로 조성되는 '아디다스 롯데월드몰 브랜드센터'는 스포츠와 패션을 아우르는 '아디다스'의 브랜드 정체성을 집대성한 공간이다. 러닝, 트레이닝, 축구 등 주요 스포츠 라인부터 '오리지널스', '모터스포츠' 등의 인기 패션 라인까지 아디다스의 모든 제품을 한자리에서 만나볼 수 있다.

아디다스 롯데월드몰 브랜드센터 전경. 롯데백화점

이번 매장은 '홈 오브 스포츠(Home of Sports)' 콘셉트를 적용해 스포츠를 즐기는 다양한 방식을 하나의 공간에 담아낸 것이 특징이다. 기능성에 특화된 '퍼포먼스존'과 패션 중심의 '오리지널스존'으로 구성했으며, '퍼포먼스존'에는 축구와 러닝 등 종목별 전용 구역을 마련해 취미형 입문 고객부터 스포츠 마니아까지 폭넓은 수요를 충족하는 원스톱 쇼핑 환경을 구현했다.

축구 콘텐츠로는 응원하는 클럽팀의 저지에 원하는 이름과 등번호를 새길 수 있는 '저지 프린트존'을 선보인다. 특히 올해는 월드컵 등 주요 축구 행사가 예정된 만큼, 아디다스 유니폼을 가장 빠르게 만날 수 있는 공간으로서 축구 팬들의 관심이 집중될 것으로 기대된다. '신꾸(신발꾸미기)' 트렌드에 맞춰 신발을 취향에 따라 꾸밀 수 있는 '악세서리존'도 함께 운영한다.

러닝 고객을 위한 맞춤형 서비스도 강화했다. 매장 방문 시 발의 길이와 너비, 아치 형태를 정밀하게 측정한 후 용도에 적합한 러닝화를 추천해 주는 '풋스캔 서비스'를 무료로 체험할 수 있다. 아울러 스캐닝 기기에는 아디다스 신발 전 제품이 등록돼 있어 러닝, 축구, 트레이닝 등 운동 종목에 따라 개개인에 최적화된 맞춤형 신발을 제안받을 수 있다.

잠실 롯데월드몰에서만 만날 수 있는 단독 상품도 눈길을 끈다. 품절 대란을 이어가고 있는 인기 러닝화 '아디제로 에보슬(EVO SL)'의 신규 색상을 국내 최초로 단독 선발매하며, '아디다스X엔타이어스튜디오(Entire Studio)' 협업 컬렉션 역시 오프라인 단독으로 공개할 예정이다.

유통사 최초의 브랜드센터 오픈을 기념한 초대형 팝업 이벤트도 진행한다. 13일부터 18일까지 매장 입구 통로를 따라 전개되는 '아디제로 트라이얼존 팝업'에서는 초경량 러닝화 '아디제로'의 다양한 시리즈를 직접 실착해 볼 수 있다. 또한 시착 중 기존에 착용하던 신발을 '슈즈 케어존'에 맡기면 살균 탈취 서비스를 제공한다.

'트라이얼존' 옆에 자리한 '아디제로 게임존'에서는 '인터렉티브 러닝 게임'을 즐길 수 있다. '아디제로'를 착용하고 러닝머신 위를 달리면 참가자의 움직임과 속도가 롯데타운 잠실 일대를 달리는 캐릭터의 모습으로 실시간 연동돼 러닝의 몰입감을 온전히 만끽할 수 있는 프로그램이다. 참가 고객에게는 게임 속 캐릭터를 형상화한 쿠키를 제공한다.

한편, 롯데백화점은 석촌호수와 올림픽공원으로 이어지는 잠실 인프라를 활용해 롯데타운 잠실을 '러닝 메카'로 육성하고 있다. 나이키, 온러닝, 알로 등 글로벌 스포츠 브랜드의 플래그십 매장을 국내 최초로 소개하고, 백화점 업계 유일의 러닝 축제인 '스타일런'의 규모를 매년 확대하며 러닝 문화 확산에 주력하고 있다. 올해는 '아디다스 브랜드센터'를 주축으로 다양한 러닝 이벤트를 선보이며 롯데타운 잠실을 러닝 커뮤니티의 핵심 거점으로 키워나갈 계획이다.

박옥우 롯데백화점 스포츠부문장은 "'아디다스 롯데월드몰 브랜드센터'는 브랜드 콘텐츠를 확장한 체험형 플랫폼으로서, 스포츠 트렌드를 주도하고 있는 롯데타운 잠실과 함께 큰 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다"며 "아디다스와 함께 다양한 스포츠 콘텐츠를 선보일 계획이니 고객들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.





