"창업 넘어 성장으로"…국회·정부·업계 함께 나선다

제1회 벤처·스타트업 성장 포럼 개최

국회와 정부, 벤처·스타트업 현장 전문가들이 대한민국 혁신성장의 다음 단계를 논의하는 상설 정책 논의의 장이 본격적으로 출범한다.

중소벤처기업부는 12일 국회 제1세미나실에서 더불어민주당 김한규 의원, 벤처기업협회·코리아스타트업포럼과 함께 '제1회 벤처·스타트업 성장포럼'을 개최한다고 밝혔다. 벤처·스타트업이 현장에서 겪고 있는 구조적 애로를 입법·제도 개선으로 연결하는 정책 메커니즘을 본격적으로 가동하기 위해서다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관(앞줄 왼쪽에서 두 번째)이 12일 서울 영등포구 국회 제1세미나실에서 열린 ‘제1회 벤처·스타트업 성장포럼’에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

그간 정부의 벤처·스타트업 정책은 창업 촉진과 도전 확산을 통해 혁신의 씨앗을 넓게 뿌리는 데 주력해 왔다. 하지만 일정 규모로 성장한 기업들은 규제·노동·투자·지배구조 등 복합적인 장벽에 직면하며 다른 차원의 성장통을 겪고 있다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다.

이번 포럼은 이런 문제의식에서 출발해, 정책 영역을 '창업 지원'에서 '성장 동행'으로 한 단계 확장하고, 벤처·스타트업이 국내에서 끝까지 성장할 수 있는 제도적·정책적 환경을 모색하는 데 목적이 있다. 특히 '벤처 4대 강국 도약 종합대책'과 '국가창업시대 전략회의'를 계기로 형성된 정책적 모멘텀을 실질적인 벤처 스케일업 지원으로 연결한다는 의미가 있다.

이날 포럼에서는 주최자인 김한규 더불어민주당 의원을 필두로 김원이 의원, 장철민 의원, 김동아 의원(이상 민주당), 김종민 의원(무소속) 등 현역 국회의원들이 참석해 벤처·스타트업 성장을 위한 협력 지원 의지를 분명히 했다.

정부 측에서는 중기부 노용석 제1차관이 참석해 성장 단계 기업이 현장에서 겪는 문제의식을 직접 청취했다. 업계에서는 벤처기업협회 송병준 회장, 코리아스타트업포럼 구태언 부의장을 비롯해 주요 유니콘 및 성장 단계 벤처기업 대표들이 함께했다. 학계에서는 벤처창업학회 최병철 회장, 중소기업학회 진병채 회장, 기업가정신학회 이춘우 교수 등 각 분야를 대표하는 인사들이 폭넓게 참여했다.

이번 1회 행사에서는 포럼 운영 방향에 대한 청사진을 공유하고, 향후 심화 논의를 위한 공통 인식을 형성하는 차원에서 성장 단계 벤처·스타트업이 겪고 있는 구조적 문제를 개괄적으로 짚었다. 우선 신산업 등장 과정에서 반복되는 직역 갈등의 양상이 혁신기업의 사업 확장과 투자·고용 등 생태계 전반에 미치는 구조적 영향을 분석했다. 또 대규모 성장자금 도달의 한계, 기업 공개(IPO) 및 인수합병(M&A) 등 회수시장 병목, 규제 샌드박스 실증특례 이후의 제도화 지연, 노동·인사·조직 리스크 등 이른바 '스케일업의 역설'을 종합적으로 논의했다.

이번 포럼은 2월 첫 행사를 시작으로 AI·데이터, 반도체, 모빌리티·로봇, 바이오·헬스케어, 에너지·기후테크 등 신산업 분야별로 매월 순환 개최된다. 회차마다 해당 산업의 직역 갈등, 규제 쟁점, 성장 병목 이슈를 집중적으로 다룰 계획이다.

김한규 의원은 "이제 벤처 정책은 '도전의 장려'를 넘어 '성공의 확산'으로 나아가야 할 시점"이라며 "이번 포럼을 통해 현장의 목소리가 실제 입법과 제도로 이어지는 구조가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

노용석 제1차관은 "벤처·스타트업이 성장 단계에서 겪는 불확실성을 줄이는 정책 동행이 중요하다"며, "국회와 긴밀하게 협력해 벤처·스타트업이 끝까지 성장할 수 있는 제도적 기반을 만들어 나가겠다"고 강조했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>