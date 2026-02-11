강원도 시장·군수들 국회 집결…‘강원특별법’ 조속 개정 한목소리

강원특별자치도시장군수협의회(회장 이현종 철원군수)가 강원특별법의 조속한 개정을 촉구했다.

강원특별자치도시장군수협의회(회장 이현종 철원군수)가 11일 국회를 직접 찾아 김진태 지사와 함께 강원특별법의 조속한 개정을 촉구하고 있다. 강원도 제공

이현종 강원특별자치도 시장군수협의회장이 앞장서 11일 국회를 직접 찾아 김 지사의 촉구에 힘을 보태며, 도내 18개 시군의 뜻을 한데 모아 강력한 메시지를 전달했다.

이현종 회장은 "강원특별법 개정은 특정 기관의 요구가 아니라 도민과 기초자치단체 모두의 절박한 요청"이라며 "강원도의 경쟁력과 지속가능한 성장 기반을 마련할 핵심 법안인 만큼, 국회가 더 이상 지체하지 말고 조속히 처리해야 한다"고 밝혔다.

김진태 지사는 "지역의 자치권 확대와 규제 개선을 위한 강원특별법이 더 이상 뒤로 밀려서는 안 된다"며 "이름만 '특별'인 법이 아니라 실질적인 권한과 제도가 담긴 개정안이 즉각 상정·심사돼야 한다"고 강조했다.

협의회는 앞으로도 강원특별자치도와 국회 등과 지속적인 협의, 지역 의견 수렴, 공동 대응을 통해 강원특별법 개정이 조속히 이뤄지도록 총력을 다할 방침이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



