신한은행, 국립암센터발전기금에 3억 후원

신한은행이 국립암센터에 2028년까지 3년간 3억원을 후원한다고 11일 밝혔다.

이봉재 신한은행 기관 및 제휴영업그룹장(오른쪽 세번째)이 10일 경기도 고양시 일산동구 소재 국립암센터에서 ‘저소득 암환자 치료비 및 암경험자 사회복귀 프로그램 지원’을 위한 후원금 전달식을 갖고 양한광 국립암센터 원장(오른쪽 네번째)과 기념 촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 관련해 신한은행은 전날 경기도 고양시 일산동구 국립암센터에서 후원금 전달식을 진행했다. 이 자리에는 이봉재 신한은행 기관·제휴영업그룹장과 양한광 국립암센터 원장이 참석했다.

신한은행은 치료 중단 또는 지연 위기에 놓인 취약계층 암 환자의 경제적 부담을 완화하기 위해 중위소득 100% 이하 암 환자 24명을 대상으로 1인당 500만원의 의료비를 지원할 계획이다. 이를 통해 치료의 연속성을 높이고 안정적으로 치료를 이어갈 수 있는 환경을 지원하기로 했다.

또한 암 치료 과정에서 발생할 수 있는 심리적 위축과 사회적 고립을 완화하고 정서적 회복을 돕기 위해 암 치료 종료 또는 유지·관찰 단계에 있는 660여명을 대상으로 다양한 사회복귀 프로그램을 운영한다. 심리상담, 치유 텃밭 운영, 마음 돌봄 창작활동, 신체활동 강화를 위한 걷기 행사, 네트워킹 프로그램 및 플리마켓 운영 등이다.

신한은행은 이와 함께 사업과 연계한 임직원 참여형 봉사활동도 함께 진행할 예정이다. 신한은행 관계자는 "이번 지원사업이 치료 중단 위기에 놓인 암 환자분들께 실질적인 도움이 되고, 암 경험자들이 다시 사회로 복귀하는데 디딤돌이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해나갈 것"이라고 말했다.





