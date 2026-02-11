본문 바로가기
신한은행, 국립암센터발전기금에 3억 후원

김혜민기자

입력2026.02.11 13:41

치료 중단 위기 저소득 암환자 의료비 지원

신한은행이 국립암센터에 2028년까지 3년간 3억원을 후원한다고 11일 밝혔다.

이봉재 신한은행 기관 및 제휴영업그룹장(오른쪽 세번째)이 10일 경기도 고양시 일산동구 소재 국립암센터에서 '저소득 암환자 치료비 및 암경험자 사회복귀 프로그램 지원'을 위한 후원금 전달식을 갖고 양한광 국립암센터 원장(오른쪽 네번째)과 기념 촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

이봉재 신한은행 기관 및 제휴영업그룹장(오른쪽 세번째)이 10일 경기도 고양시 일산동구 소재 국립암센터에서 ‘저소득 암환자 치료비 및 암경험자 사회복귀 프로그램 지원’을 위한 후원금 전달식을 갖고 양한광 국립암센터 원장(오른쪽 네번째)과 기념 촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

이와 관련해 신한은행은 전날 경기도 고양시 일산동구 국립암센터에서 후원금 전달식을 진행했다. 이 자리에는 이봉재 신한은행 기관·제휴영업그룹장과 양한광 국립암센터 원장이 참석했다.


신한은행은 치료 중단 또는 지연 위기에 놓인 취약계층 암 환자의 경제적 부담을 완화하기 위해 중위소득 100% 이하 암 환자 24명을 대상으로 1인당 500만원의 의료비를 지원할 계획이다. 이를 통해 치료의 연속성을 높이고 안정적으로 치료를 이어갈 수 있는 환경을 지원하기로 했다.

또한 암 치료 과정에서 발생할 수 있는 심리적 위축과 사회적 고립을 완화하고 정서적 회복을 돕기 위해 암 치료 종료 또는 유지·관찰 단계에 있는 660여명을 대상으로 다양한 사회복귀 프로그램을 운영한다. 심리상담, 치유 텃밭 운영, 마음 돌봄 창작활동, 신체활동 강화를 위한 걷기 행사, 네트워킹 프로그램 및 플리마켓 운영 등이다.


신한은행은 이와 함께 사업과 연계한 임직원 참여형 봉사활동도 함께 진행할 예정이다. 신한은행 관계자는 "이번 지원사업이 치료 중단 위기에 놓인 암 환자분들께 실질적인 도움이 되고, 암 경험자들이 다시 사회로 복귀하는데 디딤돌이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해나갈 것"이라고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

