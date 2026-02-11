본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

"홈술족 겨냥" 서울우유, 어포 기반 '한입치즈' 3종 출시

임혜선기자

입력2026.02.11 14:26

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오징어·어니언베이컨·블랙페퍼 등 총 3종

서울우유협동조합은 어포 기반의 스낵치즈 신제품 '한입치즈 3종'을 출시했다고 11일 밝혔다.


회사 측은 "최근 1인 가구 증가와 함께 '혼술' 문화가 확산하면서 간편 안주 수요가 늘고 있다"면서 "부담 없이 즐길 수 있는 소용량 프리미엄 안주 제품에 대한 선호가 높아지는 추세"라고 설명했다. 서울우유는 대표 안주 소재인 어포에 치즈를 결합한 제품으로 차별화를 시도했다.

서울우유협동조합 제공.

서울우유협동조합 제공.

AD
원본보기 아이콘

'한입치즈'는 오징어, 어니언 베이컨, 블랙페퍼 등 3종으로 구성됐다. 오징어는 쫄깃한 식감에 치즈 풍미를 더했고, 어니언베이컨은 베이컨의 짭짤함과 어니언의 단맛을 조합했다. 블랙페퍼는 후추의 알싸한 맛과 치즈의 고소함을 강조했다.


제품은 35g 소용량으로 설계해 1인 가구 소비에 맞췄다. 하상원 가공품마케팅팀장은 "치즈에 어포를 접목해 새로운 맛 경험을 제안하는 제품"이라며 "소비자 라이프스타일 변화에 맞춘 제품 포트폴리오를 지속 확대할 계획"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

"누가 HBM4 주도권 잡나"…엔비디아 공급 앞둔 삼성·하이닉스 '초격차 진검승부'

새로운 이슈 보기