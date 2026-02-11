본문 바로가기
[포토] 명절 앞두고 택배 수북이 쌓인 동서울우편물류센터

강진형기자

입력2026.02.11 07:08

[포토] 명절 앞두고 택배 수북이 쌓인 동서울우편물류센터
11일 서울 광진구 동서울우편물류센터에서 직원들이 수북이 쌓인 설 명절 소포우편물을 분류 하고 있다. 우정사업본부는 2026년 설 명절을 맞아 오는 20일까지 '설 명절 우편물 특별소통기간'으로 정하고 비상근무체계에 돌입한다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

