“지역사회와 따뜻한 동행”… 근로복지공단, 설 명절 맞아 복지시설 위문

울산 6개 사회복지시설에 위문금 전달

근로복지공단(이사장 박종길)이 설 명절을 맞아 울산지역 복지시설을 찾아 위문금을 전달하며 이웃사랑과 나눔을 실천했다.

공단은 10일 울산 혁신도시에 위치한 울산제2장애인체육관을 찾아 임직원들이 자발적으로 모금한 성금을 전달하고, 명절을 앞둔 취약계층과 시설 관계자들을 격려하는 시간을 가졌다.

사석중 근로복지공단 안전윤리경영본부장(왼쪽)이 10일 울산제2장애인체육관을 찾아 임직원이 자발적으로 모은 성금을 전달하고 있다. 근로복지공단 제공

이번 위문활동은 명절 기간 상대적으로 소외되기 쉬운 이웃들과 온정을 나누고, 공공기관으로서 사회적 책임을 다하기 위해 마련됐다.

공단은 울산 혁신도시 이전 이후 매년 명절마다 울산중구종합사회복지관, 보리수마을, 미혼모의집 물푸레, 울산장애인종합복지관, 중구백합주간보호센터 등 관내 6개 사회복지시설에 위문금을 전달해 지역사회의 일원으로서 나눔을 이어오고 있다.

이와 함께 공단은 울산지역 취약계층을 위한 도시락 배달을 비롯해 위기취약청년 장학금 기부, 장애아동 보육시설 도서 지원, 저소득 어르신 문화탐방 지원 등 지역 실정에 맞춘 다양한 사회공헌활동을 전개하며 실질적인 생활지원에 나서고 있다.

박종길 근로복지공단 이사장은 "설 명절을 맞아 지역사회 이웃들과 따뜻한 마음을 나눌 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 지역사회를 위한 나눔 실천을 위해 지속적으로 관심을 가지겠다"고 전했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



