불길 앞 역할 나누다… 울산엘리야병원-북부소방서 매곡119안전센터, 합동 소방훈련

환자 안전 최우선, 실전 모의 훈련·자위소방대 점검

화재는 예고 없이 찾아오지만, 대응은 훈련으로 완성된다.

최근 동절기 화재 사고가 잇따르며 화재 예방과 소방 훈련의 필요성이 대두되는 가운데 울산엘리야병원(병원장 정영환)은 10일 오전 11시 북부소방서(서장 정호영) 매곡119안전센터(센터장 이성호)와 공동으로 '2026 상반기 모의 화재 소방 합동훈련'을 실시해 신속한 화재진압과 인명구조 능력을 길렀다고 전했다.

이번 훈련은 울산엘리야병원 3병동 병실에서 전기 과열로 인한 화재가 발생한 상황을 가정해 실제 상황과 동일하게 ▲최초 발견자 신고 ▲지휘통제 체계 가동 ▲자위소방대 초기 대응 ▲환자별 피난유도 ▲피난경로 확보 ▲소방서와의 화재진압 협력시스템 점검 훈련 등으로 1시간가량 진행됐다.

북부소방서 매곡119 관계자는 "화재는 장소와 시간을 가리지 않고 발생할 수 있어 건물 특성과 기관의 환경에 맞는 화재 대응과 반복적 훈련이 반드시 필요하다"라며 "특히 거동이 불편한 환자가 많은 병원은 화재 발생 시 큰 피해가 우려되기 때문에 지역 소방서, 119등과 긴밀한 협력시스템을 구축하고 합동 소방훈련 등을 통해 직원과 환자의 소중한 생명을 지킬 수 있도록 항시 대비 태세를 갖추고 있다"고 강조했다.

울산엘리야병원 정영환 병원장은 "병원 내 화재 발생 시 신속한 대응을 위해 인명구조 활동과 초기 화재 진압을 위한 능력 향상의 일환으로 상·하반기 소방훈련을 실시하고 있다"라며 "병원을 믿고 찾아오는 고객의 안전을 위해 정기적인 소방시설 점검과 소방 훈련의 일상화를 통해 상황 대처 능력을 향상시킬 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 전했다.

울산엘리야병원은 소방안전관리자, 지휘통제반, 대피유도반, 초기진압반과 층별 지휘팀, 피난유도팀, 신속대응팀, 응급처치팀으로 구성된 자위소방대 시스템 구축과 화재 발생 대응 매뉴얼 제작으로 화재 발생 시 당황하지 않고 신속하게 대응할 수 있도록 만전을 다하고 있다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



