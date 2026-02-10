본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

양산시, 창업기업 ‘채용’에 답하다… 신규고용 보조금 지원

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.10 14:50

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시 소재 창업 7년 이내 중소·벤처기업 대상… 1인당 최대 300만원까지 지원

아이디어는 있지만, 사람을 뽑기엔 벅찼던 창업기업에 숨통이 트인다.


경남 양산시는 오는 2월 23일부터 3월 9일까지 2026년 창업기업 신규고용 인력 보조금 지원 사업을 접수한다.

본 사업은 총사업비 1800만원 규모로, 도비 540만원과 시비 1260만원으로 편성됐으며 이를 통해 총 6명의 신규고용 인력을 지원할 계획이다.


지원 대상 기업은 본점 또는 연구소가 양산시에 소재한 창업 7년 이내의 중소·벤처기업이며 지원 가능 업종은 제조업, 제조업 관련 지식기반 서비스업, 정보통신업이다.


공고일 기준 3년 내 최소 5000만원 이상의 투자(부가가치세 제외)와 해당 투자 완료일 이후 공고일 이전 신규로 고용된 인원 중 당해연도 사업 기간(선정 후 6개월) 동안 고용유지한 인력에 대해 1인 최대 300만원까지 지원하며, 기업당 최대 3명까지 지원이 가능하다.

신청서는 양산시 산업혁신과로 방문 접수하며, 투자금액 인정 항목 등 기타 자세한 사항은 양산시 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.


양산시 관계자는 "작년 4개 사 6명 지원을 통해 창업기업의 고용 안정을 도모했고 올해에도 본 사업을 지속 추진해 창업기업의 고용 여건 개선과 지속 가능한 성장을 적극 지원할 계획이다"라고 말했다.

양산시청.

양산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기