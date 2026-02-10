최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 조사결과를 발표하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 최우혁 실장, 쿠팡 침해사고 조사결과 발표
2026년 02월 10일(화)
최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 조사결과를 발표하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ]
가방은 70만원대, 랑방코트는 얼마?…'올블랙의 정석' 이부진 아들 졸업식 패션
스타벅스가 신입 승무원 짐보관소 됐다…"치워 달라"하자 적반하장
스마트폰만 달고 살더니…'부모보다 지능 낮은 첫 세대' 경고
정청래 "조국혁신당과 합당, 찬성이든 반대든 애당심 발로…방법론의 차이"
'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스
무슨 의미일까…주사이모, SNS에 '전'·'무' 사진 올렸다가 '빛삭'
"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요
노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스
작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대