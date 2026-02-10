'살아온 김한종 또 심판대 선 김철우·장세일'…요동치는 전남 선거판

민주당 정밀심사 결과, 김한종 장성군수 적격

김철우 보성군수·장세일 영광군수 이의신청 각하

민주당전남도당 공관위서 최종 심사 예정

더불어민주당 전남도당의 6·3 지방선거 예비 후보자 자격심사에서 '정밀심사' 대상에 포함됐던 김한종 장성군수가 적격 판정을 받았다. 반면 김철우 보성군수와 장세일 영광군수는 '각하' 판정을 받아 전남도당 공관위 심사를 받게 됐다.

10일 민주당 전남도당 등에 따르면 최근 제9회 전국동시지방선거(6.3일) 예비후보자격심사결과(적격대상자) 김철우 보성군수, 김한종 장성군수, 장세일 영광군수 등 전남 지역 현직 단체장 3명이 정밀심사 대상자로 분류됐다.

이들은 과거 있었던 공무집행방해, 산지관리법 위반, 폭력 등 이력들이 걸림돌이 된 것으로 알려졌다.

절차에 따라 이 단체장들은 민주당 중앙당에 이의를 제기하고 소명에 나섰다.

그 결과 민주당 중앙당은 김한종 장성군수의 이의를 인용했고, 곧바로 김 군수는 이날 도당에 공직선거 후보자 신청을 한 것으로 전해졌다. 하지만 김철우 보성군수와 장세일 영광군수에 대해선 각하 판정을 내렸다.

이에 김철우 군수와 장세일 군수는 전남도당(공천관리위원회)에서 재차 심사를 받게 됐다. 아직 구체적 일정은 확정되진 않았지만 오는 20일 전후로 심사를 받게 될 것으로 전망된다.

민주당 전남도당 관계자는 "아직 구체적으로 이들 단체장들에 대한 심사결과를 받지는 못했다"며 "추후 도당에서 이뤄질 심사절차에 대해서도 아직 확정된 것은 없다"고 설명했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



