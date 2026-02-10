본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

교원양성 역량 '최고 등급'… 신라대, 사범대·교육대학원 모두 'A'

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.10 12:40

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신라대학교가 교원양성 전반에서 최고 수준의 경쟁력을 인정받았다.


신라대학교는 교육부가 주관한 교원양성기관 역량진단에서 사범대학과 교육대학원이 모두 A등급을 획득했다고 10일 알렸다. 부산·경남·경북 지역에서 두 과정 모두 최고 등급을 받은 대학은 신라대가 유일하다.

이번 역량진단은 교직 전문성과 미래 교육 역량을 갖춘 예비교원 양성을 목표로 교원양성기관의 교육 여건과 운영 성과를 종합적으로 점검하기 위해 실시됐다. 진단 결과는 학령인구 감소와 교원 수급 여건, 임용시험 경쟁률 등을 고려한 교원양성 규모 조정과 향후 정책 수립을 위한 기초자료로 활용된다.


신라대학교는 사범대학, 일반대학 교직과정, 교육대학원 등 진단 대상 전 과정에서 안정적인 평가를 받았다. 특히 사범대학과 교육대학원이 모두 A등급을 받으며 교원양성 체계 전반의 완성도를 입증했다. 이에 따라 향후 부총리 겸 교육부장관 표창도 받을 예정이다.


이번 평가는 6주기 진단으로 '초·중등 교원양성체제 발전방안'과 연계해 AI·디지털 역량 등 미래 소양을 갖춘 예비교원 양성 체제로의 전환 여부와 기관별 특성화 성과를 중점적으로 살폈다. 교육과정 운영, 교수진 역량, 실습과 학교 현장 연계, 교육 여건 등을 정량·정성 지표로 종합 평가했다.

사범대학은 전공 역량과 현장 실무 능력을 균형 있게 강화하는 수요자 중심 교육과정을 운영해 왔고 교육대학원은 현직 교원의 전문성을 높이기 위한 실천적 연구와 미래 교육 현장 중심의 특화 프로그램을 지속적으로 추진해 왔다. 이런 체계적인 교육과정 운영과 현장 연계 강화 노력이 이번 평가에서 높은 점수를 받은 배경으로 분석된다.


신라대학교는 이번 성과를 바탕으로 교원양성의 질적 고도화를 이어간다는 계획이다. AI·디지털 기반 수업 역량 강화와 학교 현장과 연계한 실천 중심 교육과정 운영을 통해 변화하는 교육환경에 선제적으로 대응할 방침이다.


이경순 신라대 사범대학장은 "이번 결과는 사범대학과 교육대학원을 아우르는 교원양성 체계가 안정적이고 내실 있게 운영되고 있음을 보여준다"며 "현장 중심 실천 역량을 강화해 지역과 국가 교육 발전에 기여하는 전문 교원을 양성하겠다"고 말했다.

신라대학교

신라대학교

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"가성비의 배신?"…샤오미 무선 이어폰서 통화정보 샌다

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기