본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

제미나이 1월 국내이용자 10만명 돌파…챗GPT보다 가파른 증가세

이은서기자

입력2026.02.10 14:33

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구글의 생성형 AI 제미나이가 올해 1월 국내 시장에서 월간 이용자 수 10만명을 처음으로 돌파했다. 챗GPT의 독주를 제미나이가 이용자 기반을 확대하며 빠른 속도로 따라잡고 있다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

10일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 올해 1월 기준 제미나이의 국내 월간 활성 이용자(MAU) 수는 지난해 1월 대비 17배 증가한 12만 3647명을 기록했다. 제미나이 서비스 출시 후 최고 월간 기록이다.


같은 기간 챗GPT가 MAU 1429만 9545명으로 1위를 기록했지만, 증가율만 놓고 보면 제미나이가 더 가파르다. 챗GPT MAU가 전달(1384만3717명) 대비 3.3% 증가했다면, 제미나이는 전달(9만4760명) 대비 30.5% 늘어났다.

올해 1월 제미나이 신규 설치 건수는 전달보다 7만7000건 가량 늘어난 45만8901건을 기록했다. 챗GPT의 신규 설치 건수가 77만6297건으로 전달보다 12만명가량 줄어든 것과는 대조적이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

무슨 의미일까…주사이모, SNS에 '전'·'무' 사진 올렸다가 '빛삭'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기