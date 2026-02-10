본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"똑 떨어졌는데 23만원이 넘더라" 한숨 푹…난리 난 쌀값에 정부양곡 푼다

세종=주상돈기자

입력2026.02.10 09:40

수정2026.02.10 09:53

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5일 기준 80㎏당 23만232원…전순기보다 0.4%↑
이번주 중 산지유통업체 대상 정부양곡 수요 조사

쌀값 상승세가 이어짐에 따라 정부가 정부양곡을 시장에 공급하기로 했다. 산지유통업체를 대상으로 수요조사를 실시해 공급물량을 결정할 계획이다.


농림축산식품부는 쌀값 상승세가 지속되고 상승 폭도 커짐에 따라 쌀 수급 안정을 위한 정부양곡 공급 방안을 신속하게 검토할 계획이라고 10일 밝혔다.

아시아경제DB

아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

국가데이터처가 발표한 이달 5일 자 산지쌀값에 따르면 20㎏당 5만7558만원으로 전 순기 대비 0.4% 상승했다. 80㎏ 기준으로는 23만232원으로 23만원을 넘어섰다.


산지 쌀값은 지난해 12월 15일 80㎏ 기준 22만8164원으로 열흘 전보다 0.1% 올랐다. 같은 달 25일 기준으로는 22만7816원으로 0.2% 하락했었지만, 올해 1월 들어 0.1~0.3%가량 오르며 22만8420~22만9328원 수준을 보였다. 이달 5일 23만232원을 기록하며 오름세를 이어갔다.


앞서 농식품부는 최근 쌀값이 지속 상승세를 보이자 '쌀 10만t 시장격리' 계획을 보류했다. 쌀 10만t을 시장에서 격리할 경우 공급량이 부족해져 쌀값 추가 상승을 부추길 수 있다는 우려에 따른 것이다. 이와 함께 가공용 쌀 6만t을 추가 공급하기로 한 바 있다.

농식품부 관계자는 "정부양곡 공급 물량을 산정하기 위해 우선 산지유통업체 대상으로 수요조사를 금주 중 실시하고, 수요조사 결과와 현장 재고 상황 등을 고려해 공급 물량을 결정할 계획"이라며 "농식품부는 최근 산지쌀값 상승에 따른 소비자 장바구니 부담이 지속되지 않도록, 신속하게 쌀 수급 안정 대책을 추진해 나갈 것"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대 지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"

"정치인? 아이돌?", "국민 리더 선언"…'한동훈 콘서트' 말말말

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

유럽 안보 전문가들 "트럼프, 전후질서 해체"…美 반박

새로운 이슈 보기