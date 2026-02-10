본문 바로가기
[특징주]신세계, 호실적에 주가 상승세 지속…6%↑

이창환기자

입력2026.02.10 09:30

백화점 실적 개선세 뚜렷

[특징주]신세계, 호실적에 주가 상승세 지속…6%↑
실적 개선세가 뚜렷한 신세계 의 주가가 지속해서 상승하고 있다.


10일 오전 9시24분 현재 신세계는 전거래일 대비 6.76% 오른 37만9000원에 거래 중이다.

신세계는 지난해 연결기준 매출액 6조9295억원, 영업이익은 4800억원을 기록했다고 전날 밝혔다. 이는 각각 전년 대비 5.5%, 0.6% 증가한 수준이다.


백화점 부문의 호조가 실적을 견인했다. 백화점 사업부문은 지난해 2조6747억원으로 2024년 대비 1% 늘어 2년 연속 최대치를 기록했다.


증권가에서도 호평이 이어진다. 삼성증권은 이날 보고서를 내고 신세계의 목표주가를 33만원에서 42만원으로 상향했다.

백재승 삼성증권 연구원은 "감가상각비 증가에도 금융시장 호조에 따른 부의 효과와 우호적 날씨로 인한 패션 매출 호조, 외국인 매출 증가에 힘입어 백화점 매출이 호조를 보이며 전사 이익을 견인했다"고 밝혔다.


이어 "작년 상반기 낮은 기저 및 우호적 영업 환경 지속 감안 시 최소한 올해 상반기까지는 백화점 매출의 양호한 흐름이 지속될 것으로 예상된다"고 전망했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
