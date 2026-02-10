본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

러 외무장관 "미·러 경제 관계에 밝은 미래 없다"

차민영기자

입력2026.02.10 06:09

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美브릭스 견제 기조도 비판

세르게이 라브로프 러시아 외무장관. EPA연합뉴스

세르게이 라브로프 러시아 외무장관. EPA연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 미국과의 협력에 열려 있다면서도 양국의 경제 협력 가능성에 대해 선을 그었다.


로이터통신에 따르면, 라브로프 장관은 9일(현지시간) 러시아 매체 TV브릭스와의 인터뷰에서 미국이 "경제 패권(economic dominance)"을 추구하고 있다며 "경제 분야에서 밝은 미래를 보지 않는다"고 밝했다.

앞서 키릴 드미트리예프 대통령 특사를 비롯한 러시아 고위 인사들은 러시아·우크라이나 전쟁이 종식될 경우 양국의 경제 관계가 상당 부분 복원될 수 있다는 기대를 내비친 바 있다.


도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 복귀 이후 러시아와의 경제 협력 재개 가능성을 언급했다. 백악관에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 초청해 만남을 갖기도 했다. 다만 미국은 동시에 러시아 핵심 산업인 에너지 부문에 대한 강도 높은 추가 제재도 부과했다.


라브로프 장관은 이날 트럼프 대통령의 브릭스(BRICS) 견제 기조도 지적했다. 브릭스는 러시아와 중국, 인도, 브라질 등 주요 개발도상국이 참여하는 다자협의체다.

그는 "미국인들 스스로 브릭스 통합으로 가는 길에 인위적인 장애물을 만들고 있다"면서 "우리는 브릭스 국가들과 금융·경제·물류 등 분야에서 보다 안전하고 보호된 방식의 협력 경로를 모색할 수밖에 없다"고 말했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상 "한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기