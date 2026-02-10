러 외무장관 "미·러 경제 관계에 밝은 미래 없다"

美브릭스 견제 기조도 비판

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 미국과의 협력에 열려 있다면서도 양국의 경제 협력 가능성에 대해 선을 그었다.

로이터통신에 따르면, 라브로프 장관은 9일(현지시간) 러시아 매체 TV브릭스와의 인터뷰에서 미국이 "경제 패권(economic dominance)"을 추구하고 있다며 "경제 분야에서 밝은 미래를 보지 않는다"고 밝했다.

앞서 키릴 드미트리예프 대통령 특사를 비롯한 러시아 고위 인사들은 러시아·우크라이나 전쟁이 종식될 경우 양국의 경제 관계가 상당 부분 복원될 수 있다는 기대를 내비친 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 복귀 이후 러시아와의 경제 협력 재개 가능성을 언급했다. 백악관에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 초청해 만남을 갖기도 했다. 다만 미국은 동시에 러시아 핵심 산업인 에너지 부문에 대한 강도 높은 추가 제재도 부과했다.

라브로프 장관은 이날 트럼프 대통령의 브릭스(BRICS) 견제 기조도 지적했다. 브릭스는 러시아와 중국, 인도, 브라질 등 주요 개발도상국이 참여하는 다자협의체다.

그는 "미국인들 스스로 브릭스 통합으로 가는 길에 인위적인 장애물을 만들고 있다"면서 "우리는 브릭스 국가들과 금융·경제·물류 등 분야에서 보다 안전하고 보호된 방식의 협력 경로를 모색할 수밖에 없다"고 말했다.





