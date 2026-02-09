이성윤 더불어민주당 최고위원이 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 전준철 2차 특검 후보의 추천과 관련한 발언을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 이성윤 최고위원 바라보는 황명선 황명선 최고위원
2026년 02월 09일(월)
이성윤 더불어민주당 최고위원이 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 전준철 2차 특검 후보의 추천과 관련한 발언을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
탕후루는 두 달은 갔는데…'난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'
"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상
또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]
"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망
"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태
"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망
홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목
"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'
"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다