민주, '스리랑카·베트남 처녀 수입' 발언 진도군수 제명

전영주기자

입력2026.02.09 10:43

박수현 더불어민주당 수석대변인이 8일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 열고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 "스리랑카·베트남 처녀를 수입하자"는 발언으로 사회적·외교적 논란을 일으킨 김희수 진도군수를 제명했다.


박수현 민주당 수석대변인은 9일 기자들과 만나 "중대한 징계사유가 발생한 당원 1명에 대해 비상징계가 이뤄졌다"라며 "징계 대상자는 김희수 진도군수"라고 밝혔다.

민주당은 이날 열린 비공개 최고위원회의에서 김 군수를 만장일치로 제명됐다. 징계사유는 김 군수가 지난 4일 광주·전남 행정통합 타운홀 미팅 생방송에서 외국인 여성에 대한 비하발언으로 물의를 일으킨 점이다.


김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 '찾아가는 타운홀 미팅'에서 "광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 못하면 스리랑카나 베트남의 젊은 처녀들을 수입해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다"고 주장했다.


이 발언을 두고 여성단체와 이주민단체, 대사관 측이 거센 비판을 보내자 김 군수와 전라남도는 각각 5일과 7일 사과문을 냈다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
