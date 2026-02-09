본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

락앤락, '스쿨핏 스위치캡 미니보틀' 출시

한진주기자

입력2026.02.09 10:32

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

310㎖ 용량, 휴대성·편의성 강화
동일 라인 제품끼리 뚜껑 호환 가능

락앤락이 신학기를 맞아 '스쿨핏 스위치캡 미니 보틀'을 새롭게 출시했다고 9일 밝혔다.


락앤락, '스쿨핏 스위치캡 미니보틀' 출시
AD
원본보기 아이콘

스쿨핏 스위치캡 시리즈는 텀블러, 물병 등 같은 라인 제품끼리 뚜껑을 바꿔 사용할 수 있다. 취향에 따라 다양하게 조합해 사용할 수 있어 부모와 아이 모두에게 인기를 끌고 있다.

스쿨핏 스위치캡 미니 보틀은 310㎖ 용량으로 어린아이도 부담 없이 휴대할 수 있다. 한 번에 마시기 적당한 용량으로 아이가 음료를 남김없이 섭취할 수 있다.


프리미엄 소재를 사용해 안전성을 높인 것도 장점이다. 음용구와 바디에는 젖병 소재로 사용되는 BPA FREE 트라이탄 소재를 적용했다.


모든 부속품은 식기세척기 사용이 가능해 세척과 건조 관리가 간편하다. 뚜껑은 분리 세척할 수 있어 음용구 안쪽까지 꼼꼼하게 관리할 수 있다. 뚜껑 패킹을 일체형으로 제작해 부속품 분실 우려도 낮췄다.

아이들이 사용하기 편리하도록 원터치 버튼과 이중 잠금 구조를 적용해 한손으로 쉽게 열 수 있고 이동 중 음료가 샐 위험도 줄였다. 별도 구성품인 실리콘 커버와 스트랩을 추가하면 휴대성과 사용 편의성을 더욱 높일 수 있다.


락앤락 관계자는 "아이들이 쉽게 사용할 수 있도록 휴대성과 사용 편의성을 강화했으며, 부모 입장에서는 안심하고 사용할 수 있는 소재와 관리의 편리함까지 갖춰 만족도가 높은 제품"이라며 "등원·등교는 물론 야외 활동 등 다양하게 활용할 수 있어 신학기 선물로도 주목받고 있다"고 전했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

하나둘 늘어나는 매물 나온다…조금씩 낮아지는 호가

"美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고

새로운 이슈 보기