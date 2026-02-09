본문 바로가기
신한투자증권, 발행어음 첫 출시...1호 가입자 박보검

조슬기나기자

입력2026.02.09 10:26

언론사 홈 구독
2030 대상 세전 연 4.0% 금리 특판 상품 제공

신한투자증권이 9일 첫 발행어음 상품을 출시했다. 2030 청년층을 대상으로 세전 연 4.0%의 금리 특판 상품도 선보였다. 1호 가입자는 배우 박보검이다.


신한투자증권, 발행어음 첫 출시...1호 가입자 박보검
신한투자증권에 따르면 '신한Premier 발행어음'은 신한투자증권이 직접 발행하는 1년 이내 만기의 어음으로, 약정한 수익률에 따라 원금과 이자를 지급하는 상품이다.

첫 발행어음 상품으로는 수시형, 약정형, 특판형을 함께 공개했다. 수시형은 세전 연 2.50% 금리가 적용된다. 약정형은 가입 기간에 따라 세전 연 2.30%에서 3.30% 금리가 적용된다. 2030 특판 상품 금리는 세전 연 4.0%이며, 대상 고객은 만 15~39 청년이다. 200억 한도이며, 한도 소진 시 판매는 조기 종료된다. 상품 최소 가입금액은 100만원이며, 개인고객 대상이다.


신한투자증권은 첫 발행어음 출시에 맞춰 영업부에서 기념행사를 가졌다. 1호 가입고객은 신한금융의 메인 모델인 배우 박보검이다. 진옥동 신한금융그룹 회장과 이선훈 신한투자증권 대표도 가입했다.

진옥동 신한금융그룹 회장(오른쪽)과 이선훈 신한투자증권 대표가 9일 서울 여의도 신한Premier영업부에서 발행어음 상품에 가입하고 있다. 신한투자증권

진옥동 신한금융그룹 회장(오른쪽)과 이선훈 신한투자증권 대표가 9일 서울 여의도 신한Premier영업부에서 발행어음 상품에 가입하고 있다. 신한투자증권

진옥동 회장은 "신한금융그룹은 'K-성장, K-금융'의 기치아래 생산적 금융을 적극 실천하고 있다"며, "신한투자증권의 발행어음이 고객에게는 자산관리의 든든한 선택지가 되고 우리 경제에는 모험자본의 공급 기반으로써, 혁신 기업 성장의 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.


이선훈 대표는 "발행어음 출시 첫해부터 발행어음 조달자금의 35%를 모험자본에 투자하며 진정성 있는 생산적 금융을 실천할 할 계획이다. 국내 최고의 신한금융그룹 네트워크와 다년간 축적된 그룹의 중견, 중소, 벤처 등에 대한 투자 노하우도 큰 힘이 될 것"이라며 "투자자보호를 최우선으로 리스크 관리에도 최선을 다하겠다"고 말했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
