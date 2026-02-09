[특징주] SK하이닉스 반등에 SK스퀘어도 10%대 급등

9일 오전 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 566,000 전일대비 52,000 등락률 +10.12% 거래량 416,275 전일가 514,000 2026.02.09 10:25 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 전 종목 시세 보기 close 주가가 10% 넘게 급등하고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 879,000 전일대비 40,000 등락률 +4.77% 거래량 2,109,424 전일가 839,000 2026.02.09 10:25 기준 관련기사 미래에셋운용 'TIGER 반도체TOP10 ETF', 순자산 5조원 돌파외국인과 개인의 극단적 수급 엇갈림...앞으로의 전망은"삼성·하이닉스엔 기회" 한국 반도체 웃는다…엔비디아에 도전장 내민 인텔[칩톡] 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 오르자 최대주주인 SK스퀘어의 지분율을 주시한 투심이 쏠린 것으로 보인다.

이날 오전 9시40분 기준 SK스퀘어 주가는 전 거래일 대비 10.31% 오른 56만7000원을 기록했다. SK하이닉스 주가가 같은 시간 6%대 상승세를 보인 영향으로 풀이된다.

SK스퀘어는 SK하이닉스의 지분 20%가량을 보유한 최대주주다. SK하이닉스 주가 상승이 SK스퀘어의 기업가치 상승으로 이어진다. 또한 SK스퀘어 주가가 SK하이닉스 주가와 비례해서 상승해야 SK하이닉스의 지배력을 유지하기에도 용이하다.

SK하이닉스의 강세는 미국 뉴욕증시가 반도체 기업 중심으로 반등한 영향으로 풀이된다. 지난 6일(현지시간) 미국 증시에서 엔비디아는 7.8%, 브로드컴은 7.1% 올랐다. S&P500 지수와 기술주 중심 나스닥 종합지수도 각각 1.97%, 2.18% 상승 마감했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



