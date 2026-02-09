[클릭 e종목]"쿠콘, 금융 AI 전환의 핵심 인프라 보유"

독립리서치 리서치알음은 9일 쿠콘 쿠콘 294570 | 코스닥 증권정보 현재가 34,500 전일대비 2,450 등락률 +7.64% 거래량 67,548 전일가 32,050 2026.02.09 10:18 기준 관련기사 핀산협, 6대회장 선거개시…김종현 쿠콘대표 후보 단독추대[클릭 e종목]"쿠콘, 데이터 API 강자…글로벌 스테이블코인 결제 인프라로 도약"쿠콘, 3분기 영업익 47.9억…전년비 6.3%↑ 전 종목 시세 보기 close 에 대해 금융 AI(인공지능) 전환의 핵심 인프라를 보유한 기업으로 데이터 표준화 API(응용프로그램인터페이스) 수요 급증이 전망된다고 평가했다. 투자의견 긍정적(Positive)과 적정주가 4만7500원을 제시했다.

최성환 리서치알음 연구원은 "쿠콘은 금융기관, 카드사, 공공기관 등에 분산된 데이터를 표준화된 API 형태로 제공하는 데이터 인프라 기업"이라며 "국내 최대의 비즈니스 데이터 플랫폼 '쿠콘닷넷' 운영 중으로, 국내 500여 기관, 해외 40여개국 2000여 기관과 연계해 데이터 수집 및 가공을 하고 있다"고 말했다.

2026년 사업부문별 매출비중은 데이터 서비스 51%, 페이먼트 서비스 49%로 추정된다. 두 사업부는 모두 API 호출 기반 트래픽 증가에 연동되는 구조지만, 수익성과 성장동력 측면에서 차별화된 특성을 보이고 있다. 금융AI 도입이 확대될수록 데이터 API 호출량 이 증가하고, 수요 고객 확대로 데이터 이용 단가까지 상승하고 있다.

최 연구원은 "스테이블코인 기반 정산, 레그테크(RegTech, 규제관리준수) 솔루션, 글로벌 결제 서비스 등 신성장동력 사업 가시화 임박에 주목해야 한다"며 "페이먼트 서비스 부문은 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 가능한 중장기 성장축으로 부각될 전망이다"고 말했다.

그는 "쿠콘은 지난해 40억원 규모의 자사주 매입 및 소각 완료, 주당 배당금 상향(주당 150원 → 300원)과 적극적 IR 전개로 주주친화 정책 시행 중"이라며 "디지털 금융 전환의 핵심 인프라 기업으로 재평가 임박했다는 판단이다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



