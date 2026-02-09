본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

다카이치 총리 "책임있는 적극재정 추진하겠다"

황윤주기자

입력2026.02.09 03:59

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"현 각료들 바꿀 생각 없어"
감세 공약 가속화 예상

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

다카이치 사나에 일본 총리는 8일 집권 자민당의 압승이 기정사실로 되자 책임 있는 적극재정을 강력하게 추진하겠다고 밝혔다.


다카이치 총리는 이날 밤 자민당의 중의원 의석(465석) 단독 과반 확보가 확실해진 상황에서 NHK의 취재에 응해 "제가 꼭 심판받고 싶었던 것은 경제 재정 정책을 크게 전환하는 책임 있는 적극 재정"이라며 "특히 위기관리 투자와 성장 투자를 확실히 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

이번 자민당 공약에도 '적극 재정'이 들어가 있다. 앞서 다카이치 총리는 유세 기간에 '책임 있는 적극재정'을 강조하며 투자를 통해 일본 경제를 성장시키고 '강한 경제'를 달성하겠다고 주장했다.


그는 조만간 출범될 2차 다카이치 내각의 각료진과 관련해서는 "지금 각료들은 좋은 팀이라고 생각한다"며 "모두가 정말 열심히 일하고 결과를 내는 만큼 바꾸려는 생각은 없다"고 말했다.


다만 연립 여당인 일본유신회가 각료 후보를 낸다면 "생각해볼 문제일 것"이라고 덧붙였다. 그는 식료품 소비세율 감세 관련 공약과 관련해서는 "논의를 가속하고자 한다"고 말했다.

그는 이번 총선으로 중의원은 여당이 압도적인 다수석을 차지했지만, 참의원은 여전히 여소야대인 상황인 데 대해 "야당이 동의를 얻을 수 있는 부분은 협력해주기를 호소한다"고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"저렇게 아파트 많은데, 내 집은 없고 빚은 많아요"…'무주택' 2030 역대 최다

"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

"꺼진줄 알았는데…" 문무대왕면 인근 산불 재발화, 현재 잔불 정리

새로운 이슈 보기