"방 불 켜는 순간 시작"…中호텔 불법 촬영 영상 수천 건 유통

BBC 18개월 동안 추적 보도

"실시간 생중계…외모 평가·모욕도"

중국 일부 호텔 객실에 몰래카메라가 설치됐고, 이를 통해 수천 건의 불법 촬영물이 유통되고 있는 것으로 알려졌다.

최근 영국 BBC는 중국 호텔 객실에서 촬영된 수천 건의 몰래카메라 영상이 음란물로 판매되고 있다고 보도했다. BBC는 18개월 동안 추적해 사회관계망서비스(SNS) 텔레그램에서 홍보하고 있는 6개의 서로 다른 웹사이트와 앱 등을 확인했다.

일부 텔레그램 채널 회원 수는 1만명에 달하기도 했으며, 한 플랫폼 운영자는 객실에 총 180개 이상의 몰래카메라를 설치했다는 홍보 문구를 내걸었다. 또 7개월 동안 불법 웹사이트를 정기 모니터링한 결과 카메라 54대로 촬영된 영상을 발견했고, 그 가운데 절반은 실시간 중계 상태라고 전했다.

중국 호텔 객실 몰래카메라. 영국 BBC 캡처 AD 원본보기 아이콘

한 생중계 웹사이트는 월 450위안(약 9만5000원)의 이용료로 여러 객실을 볼 수 있었다. 해당 영상들은 투숙객이 키 카드를 꽂자마자 촬영이 시작됐고 이 영상들은 되감기나 내려받기까지 가능했다.

호텔 투숙객들을 지켜보며 그들의 외모나 성적 행위를 평가하는 텔레그램 채널도 있었고, 불이 꺼지면 불만을 표출하거나 투숙객들을 모욕하는 발언도 오갔다.

외신은 구독자, SNS 사용자, 그리고 자체 조사 등을 통해 중국 중부 정저우의 한 호텔 객실에 몰래카메라가 설치돼 있다는 사실을 확인했다. 이어 해당 객실의 벽 환기장치 안에서 침대를 향해 설치된 카메라를 찾았다. 이 카메라는 시중의 흔한 탐지기로 감지조차 되지 않았다.

이 카메라를 철거하는 과정조차 텔레그램 채널에서 공유됐고, 운영자는 이를 대체할 다른 호텔 카메라가 새롭게 작동되고 있다고 공지해 환영받았다.

중국 호텔 객실 몰래카메라. 영국 BBC 캡처 원본보기 아이콘

외신은 중국에서 이 같은 불법 촬영물 유통이 조직적으로 이뤄지고 있다고 전했다. 또 이 공급망 상위에는 '카메라 소유자'가 존재하고, 이들이 카메라 설치를 주선하고 플랫폼을 관리하고 있다는 사실도 밝혀졌다.

구독료 등을 기준으로 한 운영자가 불법 영상 유통으로 벌어들인 수익은 지난해 중국인 평균 연소득인 4만3377위안(약 916만원)의 3.7배에 달하는 것으로 나타났다. 그가 지난해 4월 이후 최소 16만3200위안(약 3445만원)을 벌어들였다고 외신은 추정했다.

중국 호텔 객실 내 불법 촬영 문제는 약 10년 전부터 제기돼 왔다. 중국 당국도 지난해 4월 호텔 소유주에게 몰래카메라 설치 여부를 정기적으로 점검하도록 하는 규정을 발표했다. 그러나 외신은 "중국 호텔 객실에서 촬영될 위험은 사라지지 않았다"라고 강조했다.

외신이 신고 기능을 통해 텔레그램에 '스파이캠 포르노' 실태를 고발했지만, 아무런 응답이 없었다. 열흘 뒤 전체 조사 결과를 들고 다시 연락을 취하자 "비동의 음란물은 약관 위반"이라며 향후 적극적으로 관리하겠다고 밝혔다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>