춘천시, 중소기업 청년근로자 150명에게 복리후생비 100만원 지원

청년근로자 150명 대상 복리후생비 지원

건강·여가·자기계발에 춘천사랑상품권 지급

11일부터 3월 6일까지 모집

강원도 춘천시(시장 육동한)가 지역 중소기업에 재직 중인 청년근로자 150명에게 춘천사랑상품권 100만원을 지원한다.

신청 기간은 오는 11일부터 3월 6일까지로 지원 대상은 1981년~2007년생 춘천시 청년근로자다. 본사가 춘천에 있는 중소기업에 2024년 1월 1일 이후 신규 입사해 3개월 이상 재직 중인 주 36시간 이상 상용근로자로, 소득 기준은 2026년도 1인 기준 중위소득 130% 이하다. 지원 기업은 중소기업확인서 발급이 가능한 사업장이어야 한다.

신청은 '강원혜택이지' 홈페이지에서 회원가입 후 온라인으로 접수하면 된다.

선정 결과는 4월 중에 발표되며 선정자에게는 1차로 50만원을 지급하고 5개월 후 재직 요건 유지 여부를 확인한 뒤 9월 중 잔여분 50만원을 추가 지급한다. 지원금은 건강관리와 여가활동, 자기계발 등에 자유롭게 사용할 수 있다.

춘천시 관계자는 "중소기업 청년근로자의 복리후생 지원을 통해 근로의욕을 높여 장기 재직을 유도하고 안정적인 생활에 도움이 되길 기대한다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



